Indagato per omicidio stradale 

In un primo momento l’incidente avvenuto mercoledì sera nella rotatoria di Villa San Pietro lungo la Statale non sembrava grave: un uomo scaraventato a terra dal suo scooter dopo lo scontro con un’auto. Era stato proprio Salvatore Cocco, manovale in pensione di 75 anni, a tranquillizzare tutti: era vigile quando è salito sull’autoambulanza del 118 in direzione ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni si sono aggravate nell’arco di poco tempo. Giunto al pronto soccorso, Cocco è morto per i postumi dei diversi traumi alla testa e al torace.

L’indagine

I carabinieri, intervenuti per i rilievi e per dirigere il traffico, hanno ricevuto la notizia del decesso del pensionato in piena notte e ieri mattina hanno trasmesso gli atti alla Procura. Secondo gli accertamenti e i diversi testimoni presenti, è stato un giovane di 19 anni di Capoterra, Matteo Manca, alla guida di una utilitaria, a provocare l’incidente: si sarebbe immesso nella rotatoria senza dare la precedenza a Cocco che la stava già percorrendo a bordo della sua Vespa 150. Il magistrato di turno in Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: al giovane sono state sequestrate automobile e patente di guida, in attesa del proseguo delle indagini.

Chi era

Secondo gli inquirenti, Salvatore Cocco probabilmente si stava dirigendo a Sarroch dove aveva molti amici, suoi ex colleghi insieme ai quali aveva lavorato per tanti anni in un’impresa edile che esegue interventi all’interno della raffineria della Saras. Matteo Manca invece probabilmente stava rincasando a Capoterra dopo una giornata trascorsa a Pula, stando a quando raccolto dai carabinieri. L’urto è stato violento: Cocco è stato sbalzato dalla vespa e il casco che aveva sulla testa si è slacciato. I soccorsi sono stati quasi immediati, ma l’uomo è morto nel Pronto soccorso del Brotzu.

Salvatore Cocco aveva 75 anni, non era sposato, ha due fratelli e viveva da solo a Villa San Pietro nella casa di famiglia. «Era una persona buona e riservata, che era solito frequentare gli amici di Sarroch», racconta Rossano Collu, un conoscente di Villa San Pietro.

RIPRODUZIONE RISERVATA