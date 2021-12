Indagato per l’incidente mortale 

È morto sul colpo Davide Rossi e i traumi rilevati sul suo corpo sono compatibili con le conseguenze di un violento impatto con un automezzo: sono questi i primi sommari risultati dell’autopsia eseguita ieri a Sassari. Rossi, 36 anni, olbiese, è deceduto intorno alle 6 del 23 dicembre, subito dopo essere stato investito da un furgone nel rettilineo di Putzolu, sulla Statale 127. Il suo corpo è stato trovato solo nel tardo pomeriggio del giorno successivo. Ieri è stato eseguito un atto decisivo dell’indagine sul decesso dell’uomo e si va delineando il quadro dell’inchiesta condotta dai carabinieri di Olbia. Sotto accusa, per omicidio stradale e omissione di soccorso, c’è l’autista del furgone che avrebbe investito e ucciso Rossi. Si tratta di Antonello Demuro, 65 anni, tempiese, assistito dall'avvocato Gian Mario Lisca. Demuro sostiene di non essersi accorto di avere travolto la vittima.

Le accuse

L’autista ieri ha ricevuto l’avviso di garanzia e per lui non vi è alcuna misura cautelare. La sua posizione non è semplice. Infatti i danni subiti dal furgone (ora sotto sequestro) non sembrerebbero compatibili con la versione fornita dall’indagato, infatti anche il parabrezza sarebbe rotto. Le indagini, comunque proseguono e i Carabinieri stanno sentendo persone e acquisendo immagini da diversi sistemi di videosorveglianza.

Le ultime ore di Rossi

La famiglia di Davide Rossi, rappresentata dagli avvocati Antonello Desini e Claudia Spano, sta seguendo tutte le fasi dell’inchiesta. È stato accertato che Rossi, dopo avere trascorso la serata del 22 dicembre con due amici è uscito da un locale all’alba e ha raggiunto la zona di Putzolu. Non è ancora chiaro perché sia arrivato all’estrema periferia di Olbia. È stato visto per l’ultima volta da una persona, poco lontano dal punto dove ha perso la vita.