Indagati per il raduno no vax 

La Procura di Sassari apre altri fascicoli sull'emergenza pandemica, sia per fatti di quest’anno, sia per le drammatiche settimane di fine inverno e inizio prinavera del 2020. Il pubblico ministero è Paolo Piras, titolare di quasi tutte le inchieste sulla pandemia Covid-19. È al vaglio della Procura una relazione del Corpo Forestale che segnala gli organizzatori di un raduno di negazionisti Covid del 25 aprile scorso, iniziativa che richiamò quasi 150 persone nelle campagne della frazione di Palmadula. Le persone denunciate sono almeno tre. Stando alle ricostruzione del Corpo forestale, sono state condotte «idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica». Sempre stando agli atti, non solo nessuna delle persone identificate aveva la mascherina, ma diversi partecipanti al raduno rivendicarono il mancato utilizzo del disposititvo di protezione, spiegando che il Coronavirus è «solo una grande invenzione delle case farmaceutiche».

Multati e denunciati

Il Corpo forestale ha applicato le sanzioni amministrative per la mancata osservanza delle misure anti Covid, ma ora si è aperto il capitolo penale. Tra le circostanze rilevate dal personale dell’Ispettorato forestale di Sassari (coordinato dal direttore Giancarlo Muntoni) la presenza di molti bambini. Diverse persone sentite dai forestali hanno dichiarato di essere cittadini della “Repubblica de Sardinia" o del “Regno sovrano di Gaia”. Diversi operatori del Corpo forestale, nel corso delle operazioni condotte a Palmadula, vennero invitati a non vaccinarsi e a non utilizzare la mascherina. La Procura sta valutando se gli organizzatori hanno violato l’articolo 452 del codice penale, che riguarda i delitti colposi contro la salute pubblica.

L’altro fascicolo

Il pm Piras ha aperto un altro fascicolo (in questo caso ipotizzando il reato di epidemia colposa) che riguarda l’osservanza delle misure anti Covid all’interno dell’ospedale civile di Alghero. I fatti risalgono a marzo, aprile del 2020.