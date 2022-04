Incubo stalker per Alessia Orro  

I messaggi che diventano sempre più insistenti sui social. E poi le visite nel campo prima dove si allena e poi dove gioca. A Monza ma anche nei palazzetti di mezza Europa come in Turchia. Mazzi di fiori, inviti a cena, e quegli occhi che diventano onnipresenti tanto che Alessia Orro aveva paura anche di sentirli sotto casa. Un incubo stalking messo in atto da un 55enne, arrestato e condannato una prima volta tre anni fa e finito ieri di nuovo in cella. La vittima è la campionessa di pallavolo di Narbolia, oggi in forza alla Vero volley Monza e pedina fondamentale della Nazionale con la quale ha vinto gli Europei e il premio come miglior palleggiatrice. «Vorrei dare l’esempio non solo dentro il campo, ma anche e soprattutto fuori. È stato doloroso riaprire una vecchia ferita, ma sono felice che tutto questo per ora sia finito», scrive lei nel suo profilo Instagram.

«Un mio dovere»

La procura di Monza ha chiesto alla 23enne per adesso di non rilasciare dichiarazioni, ma lei si sente «in dovere come atleta e personaggio pubblico di condividere con voi quello che ormai piano piano sta uscendo ovunque», scrive sui social. «Ragazzi e ragazze non abbiate paura di denunciare, la violenza, in qualsiasi forma essa sia, non va assolutamente sottovalutata. Siate coraggiosi, perché io in prima persona so benissimo quanto possa essere difficile, soprattutto quando ti rendi conto che il passato potrebbe tornare nel presente, ma vi posso assicurare che sarebbe ancora più difficile affrontarlo da soli!».

L’arresto

Le manette ai polsi di Angelo Persico, impiegato di banca di Novara, sono scattate due giorni fa proprio all’esterno del palazzetto dello sport di Monza mentre attendeva l'arrivo della campionessa per l’inizio degli allenamenti. In flagranza di reato, scrivono i carabinieri nel rapporto, al termine di indagini avviate dopo che la vittima ha sporto denuncia raccontando di essere costantemente perseguitata dall'uomo con messaggi sui social e appostamenti durante le gare. Adesso il 55enne è in carcere in attesa dell’udienza di convalida. «Vorrei ringraziare i carabinieri che mi hanno protetta in questo cammino, rendendosi sempre disponibili in ogni occasione», precisa subito Alessia. «Un ringraziamento speciale va anche alla mia società, Vero volley Monza, che mi ha sostenuta e aiutata ad affrontare questo brutto episodio, tutelandomi in ogni situazione».