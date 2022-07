Incroci trappola, si corre ai ripari 

Distrazione, alta velocità e in qualche caso segnaletica carente. La città di Eleonora non brilla per sicurezza stradale e l’escalation di incidenti delle ultime settimane lo conferma. L’ultimo episodio si è consumato ieri mattina tra via Tirso e via Sardegna e ha coinvolto un furgone e uno scooter. All’origine dell’urto una mancata precedenza nella quale ad avere la peggio è stato il motociclista, finito sull’asfalto e trasferito in ambulanza al Pronto soccorso del San Martino per gli accertamenti.

L’allarme

È solo la punta dell’iceberg: dall’inizio di luglio i sinistri negli incroci cittadini sono stati tre, una decina in poco più di due mesi, abbastanza da far scattare un campanello d’allarme. «Tra le vie più pericolose c’è sicuramente la via Cagliari, per l’alta mole di traffico - afferma il comandante della Polizia locale Gianni Uras - Nella maggior parte dei casi a provocare gli incidenti è una disattenzione alla guida o il mancato rispetto dei limiti di velocità. In qualche zona, però, la segnaletica sbiadita non aiuta». Per chi si sposta sulle due ruote, poi, attenzione alle buche sull’asfalto.

Gli interventi

Il Comune cerca di correre ai ripari: già ieri i primi interventi tra via Campania e via Marche, teatro una settimana fa dell’ennesimo scontro tra due auto nel quale è rimasta ferita una donna, travolta mentre camminava sul marciapiede. Ieri gli operai hanno ripristinato la segnaletica orizzontale, ormai quasi inesistente. «Sarà sistemato anche un dosso pedonale a pochi metri dall’incrocio - fa sapere l’assessore alla Viabilità Ivano Cuccu - in questo modo gli automobilisti saranno costretti a rallentare». Non sarà l’unico intervento, assicura l’esponente della Giunta che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo a Torangius insieme al sindaco e al comandante della Polizia locale. «Ne abbiamo già previsto altri in tutta la città per una ricognizione delle situazioni più critiche - va avanti - Faremo tutto ciò che è possibile per rendere il traffico più sicuro, posizionando altri dossi o specchi nelle intersezioni pericolose». Nei giorni scorsi sull’argomento era intervenuto anche il consigliere di opposizione Efisio Sanna, per ribadire la necessità di dar gambe al Piano urbano della mobilità. Tra i suggerimenti, anche quello di eliminare alcuni stalli di sosta in prossimità degli stop. «Valuteremo anche questo - conclude Cuccu - Alcuni parcheggi a ridosso degli incroci saranno rivisti per garantire maggiore visibilità».