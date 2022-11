Incoronate le otto Feminas dell’Isola  

La Coldiretti Donne impresa Sardegna nello scenario di “Ros’e e Mari Farm & Greenhous” a Donigala Fenughedu ha incoronato le otto donne sarde, le “Feminas 2022” che si sono distinte nel proprio campo di lavoro e non solo. Otto donne, otto storie fatte di grandi sacrifici, esempio per tante giovani colleghe che aspirano a percorrere strade difficili ma che possono portare a grandi successi.

I nomi

Per la cultura il premio è andato alla modella e attrice Caterina Murino “volto noto al grande pubblico e molto legata alla sua Terra”. La categoria Agricoltura è andata a Cesarina Marcella, 86 anni, “monumento del Centro Sardegna, del Mandrolisai e della Barbagia, faro del movimento pensionati di Coldiretti”. Marcella è stata sindaco di Tiana. La più giovane Feminas 2022 è Eleonora Meloni, 20 anni di Uras, campionessa europea 2021 nell’arco nudo juniores e bronzo a squadre. Tesserata per gli Arcieri Uras, da anni fa parte della nazionale. La categoria spettacolo ha premiato un’icona della musica sarda, Maria Teresa Congiu di Oliena. Nata e vissuta a Roma fino ai 18 anni finché non è stata “travolta dall’amore per la Sardegna che racconta con le sue canzoni nei palchi di tutta l’Isola e non solo». Il premio per l’informazione è andato a Mariangela Pira di Dorgali. Giornalista giramondo, da inviata per le più quotate testate giornalistiche ha raccontato le storie più importanti oltre a rendere comprensibili a tutti le tematiche più complesse del mondo della finanza. Feminas della categoria istituzioni è Paola Dessì attualmente prefetta di Sassari, la prima donna a ricoprire questo importante ruolo in Sardegna. Saturnia Satta di Sassari è la premiata nella categoria Scienze. Farmacista a Santa Maria di Pisa rappresenta un presidio sociale dove con le medicine si danno carezze e sostegno alle famiglie. Nella categoria sociale il premio è andato a suor Maria Mastinu di Milis, da 28 anni in Palestina dove dirige l’Istituto delle Figlie della Carità San Vincenzo che assiste i bambini abbandonati. «Feminas premia l’universo femminile in tutte le sue sfumature», spiega Elisabetta Secci, responsabile Coldiretti Donne impresa. «Ogni anno svela storie affascinanti, ricche di significato. Esempi di donne, spesso sconosciute ma dal grande valore umano, spiriti gentili quanto determinati che hanno il coraggio di aprire finestre importanti per la nostra società».