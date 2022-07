Incompiuta “554”: troppi ostacoli sulla nuova strada 

La notte la musica non cambia, soprattutto durante la stagione estiva quando il traffico aumenta notevolmente. L’illuminazione pubblica è quasi assente, a farla da padrona è il buio. A ridosso degli incroci capita spesso che gli automobilisti effettuino brusche frenate perché confusi dalle luci delle altre auto che arrivano dalle strade laterali, rischiando così di essere tamponati. Per non parlare degli allagamenti dovuti alle forti piogge: lo scorso autunno la statale è stata più volte chiusa al traffico in entrambe le direzioni perché impraticabile.

Nelle ore di punta, infatti, diventa l’incubo degli automobilisti costretti a lunghe code davanti ai numerosi semafori. Alle 17 per attraversare la statale dalla Motorizzazione civile fino all’incrocio per Quartucciu ci vogliono ben 25 minuti. Al contrario se alle 13 la si percorre in senso opposto si supera anche la mezz’ora.

L’ultimo incidente grave tra un’auto e una moto risale ad appena quattro settimane fa. Così come anche un tamponamento a catena che ha paralizzato il traffico per ore. La statale 554, la seconda arteria più trafficata della Sardegna, si conferma anche una delle strade dell’Isola più pericolose e disastrose.

Tempi lunghi

Le strade laterali

Eppure dovrebbe essere una strada a scorrimento veloce che potrebbe realmente accelerare gli spostamenti tra i centri dell’Area Vasta. Neanche il cosiddetto semaforo intelligente, installato all’incrocio dell’ingresso di Selargius da via Roma sembra stia riducendo le file chilometriche che si creano quotidianamente.

«La sua reale funzione si vedrà solo quando verrà completato il montaggio di altri due impianti, uno in via Nenni sempre a Selargius e l’altro a Monserrato», commenta Gigi Concu, sindaco di Selargius. Finché tutti e tre non sono sincronizzati e in funzione non è facile comprenderne l’efficacia».

Progetto al palo

La soluzione per migliorare la condizione della 554, però, è la sua riqualificazione. Il progetto esiste, ma è da anni fermo al palo e dei lavori per renderla una strada moderna e sicura ancora neanche l’ombra. Si tratta di un intervento da quasi 400 milioni di euro che interessa i comuni di Selargius, Monserrato e Quartucciu, ma che in realtà, automobili e cittadini, attendono da oltre 12 anni.

«Non vede la luce perché ci sono tanti problemi che sono stati evidenziati dai vari comuni» spiega il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu, «il rischio è che sia una delle tante opere programmate ma che non vedranno mai il cantiere. Se si fosse stati un po’ più lungimiranti si sarebbe completata la 554 bis. Sarà più conveniente tornare al vecchio progetto che consiste nel ridurla a strada comunale come ha fatto Quartu, sarebbero dei costi aggiuntivi per noi, ma ci metterebbe nelle condizioni di intervenire». Anche il sindaco di Monserrato Tomaso Locci vorrebbe trasformarla in una strada comunale. «L’attuale progettazione va contro quelle che sono le esigenze delle città coinvolte, così come la si vuole realizzare diventerebbe un muro che divide il centro urbano dalla restante comunità che vive oltre la statale».

Le rotatorie

Nel progetto che dovrebbe vedere la luce, invece, le opere principali riguardano soprattutto il territorio selargino. Nel programma, infatti, sono previste sei rotatorie: la prima dovrebbe sorgere all’ingresso del quartiere Is Corrias, dove è previsto anche un nuovo accesso alla Cittadella universitaria, la seconda all’incrocio con via Nenni, e le altre due in corrispondenza di via Torrente e via Roma. Un’altra rotatoria dovrebbe, invece, essere realizzata all’incrocio tra via Mandas e la zona industriale di Pill’e Matta nel comune quartuccese, mentre l’altra nel territorio monserratino in corrispondenza del cimitero di via Giulio Cesare.

