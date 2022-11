Inclusione sociale, al via i progetti 

Tredici i progetti proposti da altrettante associazioni. Si va dai percorsi di teatro rivolti a pazienti ed ex pazienti oncologici, insieme alle loro famiglie - recitazione, scrittura, comicità e yoga della risata - sino a quelli studiati per persone con sofferenza mentale: 25 in tutto per ora che, con il supporto dell’associazione Teatro impossibile, proveranno a raccontare la città attraverso narrazioni e voci dei quartieri, con tanto di spettacolo finale. Spazio anche alla formazione per futuri chef con l’Accademia del buon gusto e la Fondazione Carlo Enrico Giulini. «L’obiettivo è trasmettere la passione a quei giovani che vivono una situazione di disagio, affinché possano trovare nella cucina il proprio riscatto sociale», sottolinea l’assessore Camboni.

Corsi di cucina per giovani in difficoltà e quartesi senza più un lavoro, ma anche percorsi di volontariato rivolti ad artigiani disoccupati che potranno occuparsi di piccole manutenzioni nelle case di famiglie che vivono situazioni di disagio.

Partono i progetti di inclusione sociale finanziati dal Comune - 200mila euro - e organizzati con la collaborazione di tredici associazioni culturali e di volontariato. «Percorsi rivolti a tutte le fasce d’età, dai giovani agli anziani che cercheremo di coinvolgere con attività mirate a rivitalizzare il tessuto sociale dell’intera città», annuncia l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

I progetti

Tredici i progetti proposti da altrettante associazioni. Si va dai percorsi di teatro rivolti a pazienti ed ex pazienti oncologici, insieme alle loro famiglie - recitazione, scrittura, comicità e yoga della risata - sino a quelli studiati per persone con sofferenza mentale: 25 in tutto per ora che, con il supporto dell’associazione Teatro impossibile, proveranno a raccontare la città attraverso narrazioni e voci dei quartieri, con tanto di spettacolo finale. Spazio anche alla formazione per futuri chef con l’Accademia del buon gusto e la Fondazione Carlo Enrico Giulini. «L’obiettivo è trasmettere la passione a quei giovani che vivono una situazione di disagio, affinché possano trovare nella cucina il proprio riscatto sociale», sottolinea l’assessore Camboni.

Gli anziani soli

Si punta anche su percorsi di supporto per la terza età, con iniziative che coinvolgono i pensionati quartesi. E sui giovani: cortometraggi, videoclip musicali, scrittura creativa e laboratori teatrali. Con il parco Matteotti che - attraverso il progetto Parkart proposto da Exmé onlus - verrà trasformato in un centro di aggregazione giovanile all’aperto: in programma sei incontri su arte, teatro, sport, musica. «Il progetto mira anche alla riqualificazione di uno spazio che vogliamo restituire alla città dopo il degrado di questi ultimi anni», spiega Camboni.

Gli artigiani

Fra i progetti di inclusione sociale finanziati dal Comune c’è anche quello che mira al rilancio degli artigiani disoccupati della città, e contemporaneamente sul supporto alle famiglie seguite dai Servizi sociali, proposto dall’associazione Domu Mia. «Un’esigenza emersa proprio durante alcuni sopralluoghi a domicilio che periodicamente fa il nostro assessorato, parliamo di utenti che assistiamo con contributi per bollette, affitto e altri sussidi», dice l’assessore, «e che però vivono in condizioni disagiate, magari con la muffa in casa. Questo progetto è rivolto a loro: da una parte c’è la manutenzione a costo zero per le famiglie destinatarie, dall’altra si da la possibilità a quei muratori o imbianchini senza più un lavoro di rendersi utili con la loro professionalità in cambio di un guadagno sicuro». Nella lista c’è poi la scuola per genitori, già partita nelle scorse settimane, insieme a percorsi di sostegno scolastico.

