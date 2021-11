Incivili incastrati dalle telecamere 

A San Sperate capita che le persone multate per l’abbandono di rifiuti in campagna sostengano la loro innocenza: «Gli scarti edili ritrovati tra gli alberi erano stati buttati dagli operai che avevano eseguito lavori a casa mia. Io non ho colpe». Peccato che l’uomo interrogato dai vigili non abbia prove per dimostrare la sua versione dei fatti: in attesa dell’esito del ricorso, dovrà versare al Comune 500 euro e ripulire l’area di tasca sua con spese di bonifica di almeno mille euro. È una delle tante storie dietro le 24 sanzioni emesse negli ultimi mesi per l’abbandono di rifiuti nelle campagne del paese museo. Numeri in crescita dopo l’installazione di 7 fototrappole, decine gli incivili smascherati.

I casi

Non solo multe: grazie ai sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a immortalare un individuo che aveva appiccato un incendio tossico in campagna. L’uomo è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. C’è poi chi non è stato immortalato dalle telecamere, ma sanzionato sulla base di indizi (come documenti tra i rifiuti). Tra questi c’è chi è riuscito a dimostrare che l’immondezza era stata abbandonata da terze persone alle quali il privato aveva affidato lavori domestici o lo smaltimento legale dei rifiuti. I proprietari degli scarti hanno dovuto comunque farsi carico del pagamento della multa da 500 euro, più le spese di bonifica mai inferiori a mille euro, in attesa dell’esito dei ricorsi in loro difesa.

Innocenti senza prove

«Sono tanti i casi di persone non disperate che avevano incaricato altri di smaltire i loro rifiuti. Anziché conferirli nella discarica autorizzata, come avevano promesso ai proprietari, i delegati hanno abbandonato i rifiuti nelle campagne», spiega la comandante dei vigili Iose Simbula. «Da qui sono state avviate le indagini e si è risaliti ai proprietari che sono stati sanzionati con tanto di bonifica». La comandante suggerisce «di non affidare lo smaltimento a terzi. In questo momento siamo impegnati nell’esame dei ricorsi sulle osservazioni che ci sono state presentate dai sanzionati».