Incidenti sul lavoro: dieci indagati 

Dopo le sanzioni amministrative (oltre 30mila euro di multe già inflitte alle imprese) ora per la raffica degli incidenti sul lavoro avvenuti di recente in Gallura arrivano i fascicoli penali. Nell’arco di poche settimane sono stati iscritti nel registro degli indagati delle Procure di Tempio e di Nuoro i nomi di una decina di imprenditori e legali rappresentanti di società. Si va dall’episodio più grave, la morte a Palau dell’operaio Giuseppe Mellino, a diversi infortuni anche a gravi che hanno reso necessario il ricovero del lavoratore in ospedale. La maggior parte degli incidenti sono avvenuti nei cantieri edili e almeno tre episodi sono avvenuti a Porto Cervo, nel corso di importanti interventi di ristrutturazione. Ma è a Olbia che sono avvenuti numerosi interventi degli ispettori del lavoro (Spresal) della Asl con la contestazione della violazione di misure antinfortunistiche. In molti casi è stato rilevato che i lavoratori sono stati esposti a rischi o sono rimasti vittime di infortuni, a causa di frenetiche e pericolose attività avvenute nell’ambito di interventi che hanno ottenuto i benefici dei bonus statali per l’edilizia.

Schiacciato

L’ipotesi di omicidio colposo è quella del fascicolo aperto per la morte dell’operaio ozierese di 38 anni, Giuseppe Mellino. I fatti risalgono al 31 maggio e sono avvenuti a Palau. La Procura di Tempio ha acquisito una nuova informativa nei giorni scorsi. Il personale dello Spresal ha confermato che l’uomo è stato schiacciato dal braccio telescopico di un elevatore Merlo. Il mezzo era in movimento e alla guida dell’elevatore c’era Salvatore Farris, datore di lavoro della vittima. L’imprenditore è indagato per omicidio colposo.

Olbia e Costa Smeralda

A Porto Cervo sono stati rilevati tre incidenti di una certa gravità che ora sono oggetto di indagini penali. Una situazione delicata è quella sulla quale indagano Spresal e Carabinieri, avvenuta nel cantiere di ristrutturazione di un importante hotel. Un operaio è caduto da un ponteggio, dopo un volo di almeno quattro metri. A Olbia è stato segnalato un infortunio avvenuto in un cantiere nautico, un operatore specializzato che stava intervenendo su un catamarano è caduto all’indietro da una scala. Sono stati segnalati alle Procure competenti per territorio incidenti avvenuti a Monti e San Teodoro. Un bracciante si è ferito gravemente utilizzando una motosega, il lavoratore non aveva seguito di corsi di formazione per l’uso in sicurezza della macchina.