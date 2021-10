Incidenti, salasso per il Comune 

La rovinosa caduta dallo scooter alla rotonda di via Garibaldi gli è costata nove mesi di convalescenza. Una degenza talmente lunga che il motociclista, residente a Tortolì, chiede al Comune un risarcimento di 50 mila euro. Sostiene che la scivolata sia stata causata dalla presenza di un sasso di colore scuro con del terriccio al centro della carreggiata e il suo avvocato di fiducia, Mario Solanas, ritiene fondato il principio della responsabilità della pubblica amministrazione proprietaria della strada, una delle tante disseminate di buche e ostacoli che negli ultimi tempi hanno generato contenziosi. Nella circostanza il centauro aveva riportato la frattura scomposta di tibia e perone. Il Comune, che declina ogni responsabilità, ha rimbalzato l’atto di citazione alla compagnia assicurativa Aig che ha nominato Simone Roggeri quale difensore dell’ente. Le parti compariranno in udienza il 14 dicembre prossimo davanti al giudice del Tribunale di Lanusei.

Gli interventi

La mappa dei punti critici sulle strade di Tortolì è piuttosto estesa. Nell’ultimo anno il Comune ha rattoppato le buche in più punti con una colata d’asfalto. Una soluzione tampone adottata a macchia di leopardo in attesa di una ben più radicale manutenzione. In particolare l’ente è intervenuto in via Vittorio Emanuele che prima della manutenzione era disseminata di crateri. A beneficio della sicurezza degli utenti, ma anche per evitare nuove liti giudiziarie, il Comune ha appena appaltato un intervento in via Deledda, teatro lo scorso anno di un incidente mortale e di un investimento che per poco non finiva in tragedia. In passato anche i marciapiedi di corso Umberto, con dimensioni ai limiti della regolarità, hanno provocato cadute. Ora è in fase di realizzazione un primo intervento risolutivo con il cantiere che chiuderà fra quattro mesi.

I precedenti

Dopo una caduta accidentale in via Lungomare, avvenuta il 5 gennaio 2016, un cittadino aveva citato in giudizio il Comune chiedendo un risarcimento di 9.713 euro. Per conciliare la controversia, approdata davanti al giudice del Tribunale di Lanusei, l’ente di via Garibaldi ha ripagato il ricorrente, assistito dall’avvocato Davide Amadori, con 5 mila euro. Il mese scorso in via Cedrino (lato piazza Rinascita), dirimpetto la stazione dei carabinieri, un pensionato è inciampato sul marciapiede dissestato ed è stato trasportato in Pronto soccorso. Il suo legale, Marcello Caddori, ha diffidato il Comune che ha fornito tutti i dati della compagnia assicurativa.