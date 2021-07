Incidenti, ritorna l’autovelox 

Una rete stradale vastissima con un traffico sempre più intenso. E purtroppo anche con molti incidenti. L’ultimo, tre giorni fa in via Monserrato. Tanti altri nel quartiere della Corte del Sole col coinvolgimenti di auto, soprattutto mancate precedenze, ma anche pedoni falciati da automobilisti distratti o imprudenti. Da tempo, la Polizia locale sta cercando di porre un freno a questa situazione di pericolo ricorrendo al rilevamento elettronico della velocità. Obiettivo? Contrastare le violazioni previste dal codice della strada in materia di superamento dei limiti di velocità.

La mappa

Per agosto il piano è pronto: si interverrà il 2 in via Iglesias, il 5 e il 6 nell’ex strada statale 131, il 10 in via Vittorio Veneto. E ancora il 12 agosto in via Iglesias, il 13 e il 17 ancora sulla ex statale 131. Si continuerà poi il 20 di nuovo in via Iglesias, il 23 agosto in via Monserrato. Il 24 agosto l’autovelox farà la sua ricomparsa ancora nella ex statale 131, il 26 in via Vittorio Veneto, il 27 in via Monserrato. Il 30 e il 31 agosto il rilevatore di velocità sarà ancora piazzato nella ex 131, la strada evidentemente ritenuta più a rischio.

La lotta

«In ogni tappa la Polizia locale sarà dotata di due autovelox e del telecontrol per il rilevamento di eventuali infrazioni per le assicurazioni e il bollo scaduto», dice la sindaca Paola Secci. «Ovviamente non si vuole essere punitivi. L’obiettivo è il rispetto delle regole in materia di circolazione stradale a garanzia della sicurezza». L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale appartenente al Comando di Polizia Locale.

La segnalazione

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, vengono, di volta in volta, presegnalate, a norma di legge, dall’apposito segnale stradale di indicazione temporaneo ad alta visibilità riproducente l’iscrizione “Controllo elettronico della velocità” e da un cartello, posizionato in prossimità della postazione, indicante il simbolo della Polizia Locale.

Il calendario potrà essere oggetto di variazioni in relazione a sopravvenute e imprevedibili esigenze di servizio. Controlli che vengono programmati da tempo con buoni risultati, anche se gli incidenti non sono mai mancati.

