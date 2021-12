Incidenti, i numeri di una strage 

Gli agenti sono partiti dai numeri per far capire ai ragazzi l’entità del problema. I numeri sono stati definiti da guerra. Solo in Sardegna, nel 2020, si sono verificati 2479 incidenti. 95 deceduti e 1239 feriti. Coinvolti principalmente giovani. E da qui la stradale ha analizzato il problema da ogni angolatura, specificando che non esistono il destino o le infrastrutture pericolose, ma solo comportamenti sbagliati: velocità, distrazioni, uso di sostanze che alterano le capacità di guida come alcol e droghe, stati d’animo poco compatibili con la sicurezza. Con un appello al rispetto delle regole, su tutte “Se bevo non guido, se guido non bevo”. «Voi ci dovete dare una mano a far diminuire questi numeri, perché è una guerra quotidiana. Il nostri comportamenti causano gli incidenti. La guida non è compatibile con altre attività».

A scuola di educazione stradale, sotto gli hashtag #lastradanonfacredito e #sicurezzastradale. Le quarte e le quinte classi del Liceo Leonardo da Vinci di Lanusei sono state coinvolte nel Progetto Icaro, campagna di educazione stradale rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia della Sapienza di Roma, il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La Polizia stradale di Nuoro e il distaccamento di Lanusei stanno tenendo, nell’aula magna del liceo scientifico, un corso di educazione stradale rivolto ai futuri automobilisti e ai neo patentati dell’istituto, perché siano consapevoli dei rischi che la strada porta con sé e dei giusti comportamenti da tenere alla guida.

Il problema

Gli agenti sono partiti dai numeri per far capire ai ragazzi l’entità del problema. I numeri sono stati definiti da guerra. Solo in Sardegna, nel 2020, si sono verificati 2479 incidenti. 95 deceduti e 1239 feriti. Coinvolti principalmente giovani. E da qui la stradale ha analizzato il problema da ogni angolatura, specificando che non esistono il destino o le infrastrutture pericolose, ma solo comportamenti sbagliati: velocità, distrazioni, uso di sostanze che alterano le capacità di guida come alcol e droghe, stati d’animo poco compatibili con la sicurezza. Con un appello al rispetto delle regole, su tutte “Se bevo non guido, se guido non bevo”. «Voi ci dovete dare una mano a far diminuire questi numeri, perché è una guerra quotidiana. Il nostri comportamenti causano gli incidenti. La guida non è compatibile con altre attività».

Le ragioni

La referente per il progetto, la professoressa Patrizia Boero, spiega. «La finalità educativa del progetto riveste una particolare importanza per la nostra scuola e il territorio sia in relazione all'età dei nostri studenti sia in relazione diversi episodi che hanno funestato le nostre cittadine. La scuola si pone l'obiettivo formativo di impartire ai nostri studenti, conoscenze e competenze espresse in termini di responsabilità e autonomia relative ai comportamenti corretti da adottare alla guida, così da ridurre gli incidenti».

