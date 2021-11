Incidente sul lavoro, in tre a giudizio 

L’incidente era avvenuto alle 8.15 del mattino del 13 novembre 2020. L’operaio 45enne era salito sul capannone della ditta LO.CI Traporti Srl per verificarne la copertura in vista di alcuni lavori di ristrutturazione della campata sinistra dell’edificio che erano stati affidati all’impresa di cui era dipendente. All’improvviso, però, il tetto aveva ceduto sotto il suo peso e il lavoratore era precipitato giù da un’altezza di oltre 4 metri. Una caduta che gli era stata fatale: i soccorsi dei medici del 118 erano stati inutili e Claudio Milia era morto per le lesioni riportate.

Dovranno dunque comparire davanti al giudice per il processo Gianluca Locci, 45 anni di Villamassargia, in qualità di titolare della ditta LO.CI. Trasporti, società committente dei lavori. Con lui anche Giorgio Ciuccu, 64 anni di Iglesias, datore di lavoro della vittima e Gianluca Tilocca, 42 anni di Villamassargia, dipendente di un’altra imprese impegnata nel cantiere. I tre sono difesi dagli avvocati Marco Zusa, Simone Saiu e Fabiano Pani. In giudizio si sono costituiti come parte civile anche i familiari della vittima che si erano rivolti allo di consulenze Studio3A-Valore e che saranno rappresentati nel processo dal legale Marcello Serra.

Prenderà il via il 6 maggio del prossimo anno il processo per la morte di Claudio Milia, il carpentiere di 45 anni di Iglesias, morto il 13 novembre 2020 nella zona industriale di Sa Stoia. Per quell’incidente sul lavoro, il gup del Tribunale Giuseppe Pintori ha rinviato a giudizio tre persone: il committente, il datore di lavoro e un addetto di un’altra ditta che operava nel cantiere, accusate di omicidio colposo. Il giudice ha così accogliendo la richiesta formulata alla fine delle indagini dal pubblico ministero Enrico Lussu che aveva ereditato il fasciolo aperto dal collega Luca Forteleoni il giorno della disgrazia.

Gli imputati

La tragedia

Le indagini

Assieme ai soccorritori erano poi intervenuti i carabinieri della Stazione di Iglesias e gli specialisti dello Spresal, inviati dalla Procura per verificare il rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori. Proprio a seguito della relazione degli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro il pubblico ministero Lussu ha deciso di formulare le tre imputazioni di omicidio colposo e chiedere il rinvio a giudizio, poi accolto dal Gup Pintori. La morte del carpentiere aveva scatenato lo scorso anno anche la protesta dei sindacati, Cgil e Cisl sulcitani, preoccupati per l’elevato numero di incidenti, oltre che il cordoglio di tantissime forze politiche.

Il processo

Dal 6 maggio prenderà dunque via il dibattimento e sarà il giudice a stabilire se nella morte di Claudio Milia ci siano colpe. «I familiari della vittima si aspettano giustizia», si legge in una nota dello Studio3A, «si sta valutando se procedere direttamente con una causa civile per le richieste di risarcimento».

