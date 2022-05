Incidente manda in tilt la 554 

Pesantissimo invece il disagio per gli automobilisti che viaggiavano in direzione Cagliari o verso la 130 e l’aeroporto. Lunghissima la fila in direzione del capoluogo, con l’intervento dell’Anas che ha provveduto alla chiusura del tratto della 554 all’altezza del chilometro 3,600, deviando la circolazione sulla 131 dir. Solo dopo le 21 il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

Le ambulanze sono subito arrivate, ma per la donna di Capoterra al volante dell’utilitaria non è stato necessario neanche il trasporto in pronto soccorso. È rimasta a lungo sulla strada mentre si procedeva ai rilievi di legge. È stato il conducente della costerna a prestare i primi soccorsi alla conducente della macchina, lanciando anche l’allarme alle forze dell’ordine e al 118. Per fortuna, la conducente è uscita illesa. Solo tanto spavento e qualche piccola escoriazione.

Statale 554 chiusa ieri attorno alle 18 all’altezza dello svincolo per gli ospedali, in direzione aeroporto, a causa dello scontro tra una autocisterna e una utilitaria per fortuna senza feriti gravi. Pesantissimi però i disagi per centinaia di automobilisti che in quel momento percorrevano l’importante arteria stradale.

Donna illesa

Traffico in tilt

Sul posto, oltre ai tecnici dell’Anas, ai sanitari del118 e ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che coordinati dal tenente Ignazio Cabras hanno effettuato i rilievi di legge: i due mezzi viaggiavano in direzione Cagliari quando si sono sfiorato forse in fase di sorpasso: l’autocisterna ha trascinato l’auto per alcune decine di metri prima di fermarsi. I due conducenti sono scesi subito dai loro mezzi: per entrambi per fortuna solo tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica seria.

Strada riaperta

Ultimati i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità, i Vigili del fuoco hanno rimosso i mezzi. Subito dopo sono entrati in azione gli operai dell’Anas che hanno messo in sicurezza la statale che dopo le 21 è stata completamente riaperta.

