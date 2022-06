Inciampa nella buca, bimbo ferito 

Mentre spingeva il passeggino col suo piccolo di due anni, di rientro dal supermercato, non si è accorta di quella trincea, un taglio longitudinale non segnalato lungo tutto il marciapiede di via Mario Cheri, tra il quartiere di Badu’e Carros e la caserma dei vigili del fuoco. Una via leggermente in discesa. Quando le ruote anteriori della carrozzina sono finite nella buca coperta dalle sterpaglie già tagliate, si sono bloccate all’improvviso, e il passeggino si è ribaltato in avanti. Il piccolo è stato proiettato faccia a terra. A nulla sono servite le cinture. Il bimbo ha sbattuto sul cemento e il suo viso si è trasformato in una maschera di sangue.

Trasportato in ospedale dal 118, è stato dimesso in serata dove gli è stato diagnosticato un trauma labiale e diverse ecchimosi e bernoccoli. Dovrà stare sotto stretta osservazione per almeno tre giorni. La mamma, Stefania, 33 anni, romana ma residente a Nuoro da sei anni, ieri ha sporto denuncia in Questura: «A mio figlio è andata bene, poteva capitare il peggio – racconta – i marciapiedi in questa città sono una vergogna».

La paura

«Ma l’amministrazione si rende conto in che condizioni sono i marciapiedi a Nuoro?» dice arrabbiata, il giorno dopo l’incidente, la mamma del bambino. Passato lo spavento rimane la rabbia. «In quel momento ho pensato al peggio – racconta – è successo tutto all’improvviso. Avevo un’andatura normalissima, il passeggino che si blocca e si ribalta, il bimbo che si rovescia, ho provato a tenerlo ma non ci sono riuscita. E poi ho visto il viso coperto da una maschera di sangue, non capivo da dove uscisse e lui piangeva. Sono stata soccorsa da una coppia che passava con un furgone. Hanno chiamato il 112 e l’ambulanza. Sapete la cosa che mi ha fatto più rabbia? Un soccorritore mi ha detto: i marciapiedi sono così in tutta la città, deve stare più attenta. È impensabile che un pedone debba fare lo slalom tra rovi, buche, sterpaglie e il fango d’inverno. Per chi ha una carrozzina diventa impossibile anche fare una passeggiata. L’alternativa è andare in strada, ma le auto sfrecciano come pazzi ed è peggio».

Trappole per pedoni