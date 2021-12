Inchiesta sulla morte di Balloi 

Per la morte di Adriano Balloi la Procura di Lanusei ha aperto un’inchiesta. Sul fascicolo il sostituto procuratore, Gualtiero Battisti, ha ipotizzato il reato di omicidio colposo a carico di ignoti. Un atto dovuto alla luce dell’incidente in cui ha perso la vita l’imprenditore di Girasole, morto giovedì sera a 60 anni dopo essere rimasto schiacciato per oltre dodici ore sotto il miniescavatore con cui stava effettuando lavori di sistemazione di una sua proprietà in via Flaiani. Su disposizione del magistrato inquirente, che ha rilasciato il nullaosta per la restituzione della salma alla famiglia, il mezzo meccanico, un Kubota da 15 quintali che Balloi aveva ottenuto in prestito, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Tortolì intervenuti sul posto anche ieri per un nuovo sopralluogo.

L’inchiesta

Le cause della morte di Adriano Balloi sono chiare e senza alcun dubbio legate allo schiacciamento sotto il mezzo pesante. Tuttavia, per un atto dovuto, la Procura ha istruito un fascicolo iscrivendo come ipotesi di reato quella di omicidio colposo. Appare comunque ovvio che non ci sarebbero responsabilità dove il fatto risultasse riconducibile a una negligenza del conducente. Al momento, gli inquirenti escludono che possano emergere particolari responsabilità, a parte quella dell’imprenditore di Girasole che in quel terreno avrebbe voluto realizzare un piccolo complesso ricettivo con annesso museo storico-nuragico. Proprio qui, mercoledì pomeriggio, Adriano Balloi era alla guida del miniescavatore. Stava lavorando in un tratto scosceso quando il mezzo si è ribaltato e precipitando ha schiacciato l’operatore. Balloi è rimasto intrappolato fino alla mattina successiva, quando sul posto è arrivato uno dei due figli, Roberto. A lui il padre, che era vigile e cosciente, ha chiesto di recuperare un piccone per fare ricavare un varco sotto il mezzo da cui divincolarsi per uscire dalla morsa dei cingoli. Dopodiché il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è arrivato in gravi condizioni. È morto in Rianimazione alle 19 a causa di un’emorragia interna.

L’imprenditore artista

Balloi era il padre del bronzetto alto 18 metri con una massa complessiva di 18 mila chili. L’opera, che riproduce il bronzetto guerriero ritrovato a Teti, è stata realizzata nei cantieri B-Metal, nella zona industriale di Tortolì, l’azienda metalmeccanica che la vittima dell’incidente aveva fondato insieme al fratello Luciano seguendo le orme della tradizione avviata nel secolo scorso dal padre Mario, scomparso qualche anno fa. Hanno espresso cordoglio le amministrazioni comunali di Girasole, Tortolì e Triei, dove presta servizio il fratello medico Gian Basilio. A Girasole gli eventi natalizi programmati per i prossimi giorni sono stati annullati in segno di lutto. Oggi alle 15 il parroco della comunità di cui Balloi era originario, don Evangelista Tolu, celebrerà i funerali