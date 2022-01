Inchiesta Igea, cade l’accusa di peculato 

Per tutti l’accusa era quella di peculato per essersi appropriati di beni minerai appartenenti all’Igea, qualificandoli come rottami o attribuendo a questi un valore inferiore a quello effettivo. Il ragionamento del pm Cocco era semplice: se i mezzi, pagati dalla società centinaia di migliaia di euro, erano ancora funzionanti, non potevano essere ceduti a peso, come se fossero nei fatti dei rifiuti ferrosi. A difendere i quindici imputati c’erano gli avvocati Massimo e Roberto Delogu, Aldo Luchi, Pigi Concas, Massimiliano Ravenna, Roberto Schirò, Cristian Stara, Simone Saiu, Aldo Pintor, Davide Tomba, Massimo Pacini e Maria Luisa Vernier.

Mentre davanti ai giudici si sta celebrando il processo sul troncone principale dell’inchiesta sull’Igea, quello che riguarda l’appropriazione di attrezzature della società, ieri mattina è approdata davanti al giudice Altieri la terza tranche dell’indagine, quella che riguardava la vendita o la cessione di mezzi ritenuti dalla Procura ancora perfettamente funzionanti, ma di fatto quasi regalati come se fossero ferraglia o rifiuti. Al termine degli accertamenti degli investigatori della Forestale, il pubblico ministero Marco Cocco aveva chiesto il rinvio a giudizio per Giovanni Battista Zurru, Mario Podda, Maurizio Piras, Agostino Tolu, Antonio Toscano, Bruno Pissard, Giuseppe Bacchis, Gian Mario Putzolu, Bernard Mazohl, Roberto Sanna,, Francesco Bartoli, Alessandro Stefana, Pierpaolo Serra, Ignazio Meloni e Carlo Contu, tutti o dirigenti dell’Igea o acquirenti dei mezzi che la Procura riteneva essere stati ceduti o svenduti dalla società mineraria controllata dalla Regione.

Per l’accusa gli indagati avrebbero ceduto o acquisito attrezzature perfettamente funzionanti come se fossero rottami o ferrivecchi, impoverendo così il parco mezzi dell’Igea, l’ex Società Italiana Miniere (S.I.M. S.p.A.) che era stata costituita il 31 luglio 1986 con la Regione Sardegna come unico azionista. Ieri mattina, le quindici persone accusate di peculato nel corso della terza indagine sulla società che gestiva le miniere del Sulcis sono state prosciolte dal giudice per le udienze preliminari Giorgio Altieri. Motivazione? Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

L’inchiesta

La contestazione

Cadute le accuse

Ieri mattina il giudice Giorgio Altieri avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giuzio, ma i difensori hanno depositato la sentenza di un procedimento analogo che si era chiuso questa estate con l'assoluzione per tutti gli imputati. Due i principi su cui si sono mosse le difese: che quei mezzi non fossero più minerari, visto che la società aveva cessato l’attività con una legge della Regione, ma anche che nei fatti si trattava di attrezzature ormai senza un reale valore. Terminata la camera di consiglio, il giudice ha accolto la tesi delle difese: non si dovrà procedere oltre perché il fatto non sussiste.

