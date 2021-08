Incentivi per le idee più innovative 

Sei aziende artigiane sarde, che operano in vari settori, hanno ottenuto dei “Microincentivi per l’innovazione – 2020”, messi a disposizione dalla Regione, per dei progetti innovativi. Le imprese lavoreranno con l’Università, Confartigianato Sud Sardegna e alcuni istituti tecnici. La misura prevede un incentivo fino a 15milaeuro e fino al 100% delle spese ammissibili per alcune tipologie di investimento.

L’elenco delle aziende

Le aziende che hanno avuto i microincentivi sono: Up School, di Alberto Melis (Cagliari), nell’ambito “Education”, per lo sviluppo di una piattaforma collaborativa di educazione digitale, che sarà messa a punto con l’Istituto tecnico superiore Ict Piemonte; Adelaide Carta Ecoage, di Adelaide Carta (Guspini), nel segmento “Moda”, con un progetto realizzato in collaborazione con l’Its Tam di Biella, per innovare la produzione di accessori in tessuto vegetale con la stampa 3D; Il Gelato Aresu, di Elisa e Caterina Aresu (Cagliari), nel settore “Gelateria”, che ha proposto il progetto “Gelato Aresu Custom&Care”, con l’Istituto tecnico superiore servizi alle imprese di Viterbo; Vem di Massimo D’Atene (Cagliari), nel comparto “Impianti”, per una prototipazione di un sistema di manutenzione predittiva con l’IoT per le batterie al litio, con la Fondazione Its efficienza energetica; Eliseo Barber Shop di Antonio Pani (Quartu Sant'Elena), nel segmento “Barbiere”, con il progetto Balente digital barber academy; e, infine, PlayCar di Fabio Mereu (Cagliari), nell’ambito “Ict”, con il progetto PlayMobility, entrambi con l’Its Ict Piemonte.

L’associazione

Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato imprese Sardegna, chiarisce che i progetti sono nati «dalla collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, attraverso la piattaforma “Upskill 4.0”, spinoff che ha affiancato nell’assistenza le imprese artigiane, con l’obiettivo di aiutarle concretamente a trasformare dei sogni nel cassetto in progetti concreti».

Pietro Paolo Spada, segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, è dell’idea che si possa «aprire un capitolo nuovo della Transizione 4.0, aperto a tutte le imprese italiane animate da curiosità e voglia di misurarsi con le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali».

