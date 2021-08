Inceneritore, entro l’anno il via 

Prima di tutto saranno scongiurati i licenziamenti dei trenta dipendenti della Tossilo, la società che da 25 anni gestisce la piattaforma dei rifiuti di Tossilo. Ma la cosa più importante è che prima di finire l’anno sarà avviato il nuovo inceneritore dei rifiuti, realizzato dalla Regione con circa 50 milioni di euro: diventerà struttura trainante del nuovo polo energetico sardo.

L’area industriale

In attesa che la Regione perfezioni il passaggio della gestione del Consorzio industriale ai Comuni di Macomer e Borore, con l’appianamento dei debiti, si muovono i primi passi per dare altri 25 anni di vita alla Tossilo, unico soggetto pubblico abilitato alla gestione del nuovo termovalorizzatore. L’incontro previsto ieri sul futuro del Consorzio è stato annullato all’ultimo momento per indisponibilità dell’assessore regionale all’Industria. L’assemblea dei soci sarà convocata ai primi di settembre alla presenza del nuovo commissario del Consorzio industriale, di recente nomina, per garantire la continuità legale ed economica della società.

I benefici

«La messa in funzione del nuovo termovalorizzatore - dice l’ad della Tossilo spa, Antonio Delitala - sarà importante dal punto di vista socio economico, perché creerà benefici economici per le società indotte e complementari all’impianto. Sarà prodotta una rilevante quantità di energia elettrica di cui usufruiranno, a basso costo, gli insediamenti industriali presenti e quelli futuri, oltre alla ricaduta per usi civili».

Dello stesso avviso il sindaco di Macomer Antonio Succu. «Credo che la Tossilo spa possa fungere da polo energetico con vantaggi e risparmi sulle bollette delle imprese, del territorio e delle nostre comunità», dice il primo cittadino.

I debiti

La Tossilo dovrà gestire una importante infrastruttura al servizio delle politiche ambientali di tutta l’Isola. La Regione, però, deve ripianare i debiti (8 milioni di euro), maturati negli anni di inattività del termovalorizzatore, fermo dal febbraio 2016. «I debiti - dice Succu - non possono essere messi in carico ai Comuni, così come la quota di confinanziamento per la realizzazione del nuovo inceneritore». La Tossilo spa, da oltre 5 anni, ha suo malgrado ristretto i suoi ambiti di attività, ma con a carico i 30 dipendenti, ora in cassa integrazione. Dice Succu: «Una delle prime problematiche che il nuovo commissario del Consorzio dovrà affrontare sarà proprio il futuro della Tossilo spa. Bruciare sempre meno e differenziare sempre di più, per questo pretendiamo l’insediamento a Tossilo della filiera del riciclo e di ogni garanzia a tutela della salubrità ambientale, compresi i controlli sulle emissioni da parte di enti terzi, oltre agli studi epidemiologici costanti sulla popolazione». Il nuovo termovalorizzatore dovrà trattare oltre 60 mila tonnellate di rifiuti all’anno, di mezza Sardegna), per la produzione di 7 megawatt di corrente elettrica.

