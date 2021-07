Incendio doloso, distrutto un fienile 

Incendio nel fienile di un’azienda agricola di Siliqua, i danni sono ingenti. Le fiamme sono divampate poco dopo l’una del mattino di ieri, all’interno di due capannoni di proprietà dei fratelli Ercole e Mariano Porcu, rispettivamente di 63 e 62 anni, che gestiscono l’azienda assieme ai figli.

I danni

Il fatto è avvenuto nella località agricola di Is Sindigaus, una zona distante circa tre chilometri dal centro del paese. All’interno delle due grandi strutture erano custodite millesettecento balle di fieno, tra rotoballe e prismatiche, un trattore, diversi attrezzi agricoli e le mangiatoie per le pecore, tutto ridotto in cenere. Fortunatamente i capi di bestiame non sono stati coinvolti, ma i danni potrebbero superare i duecentomila euro: oltre al foraggio, riserva necessaria per i mesi invernali, è andato completamente distrutto dalle fiamme un trattore, mentre i capannoni sono collassati per le alte temperature sprigionate dal rogo.

L’allarme

Ad accorgersi di ciò che stava accadendo, è stato il figlio di uno dei proprietari, che in quel momento dormiva nell’azienda. Il giovane, svegliato dal bagliore delle fiamme e dal forte odore di bruciato, ha immediatamente lanciato l’allarme. Le frenetiche operazioni per cercare di spegnere il rogo, sono iniziate con l’arrivo delle squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, giunti sul posto con tre mezzi: due autobotti e un fuoristrada dotato di modulo antincendio. I vigili del fuoco hanno lavorato senza tregua e interrottamente per tutta la notte, per cercare di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’azienda.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per tutta la giornata. Un contributo è arrivato anche da diversi allevatori della zona, che, con dei mezzi agricoli, hanno aiutato a ripulire le aree intorno ai capannoni interessati dal rogo.

Indagini

Presenti anche i carabinieri. Al momento è prematuro stabilire la causa dell’incendio, le indagini saranno avviate quando le fiamme saranno completamente estinte, anche se tutto fa pensare a un’origine dolosa. Questa ipotesi, è avvalorata dal fatto che i due capannoni, da dove sono partite contemporaneamente le fiamme, si trovano distanti circa sessanta metri tra loro. Allo stesso modo risultano incomprensibili le ragioni che possono aver portato a colpire la famiglia Porcu, nota e stimata nel paese, a cui è arrivata la solidarietà di tanti concittadini e dell’amministrazione comunale, attraverso la sindaca Francesca Atzori, che si è recata in mattinata nell’azienda.

