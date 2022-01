Incendio a casa, muore un disabile 

Lo ha stordito e poi ucciso il fumo denso che, nel giro di pochi minuti, ha invaso il soggiorno della sua abitazione. Piero Angeloni, 73 anni, invalido a causa di una grave malattia degenerativa è morto nella notte di lunedì nel suo appartamento, in via Volterra, a Olbia. Il corpo dell’uomo è stato trovato dai Vigili del Fuoco che intorno alle 3 sono entrati nell’edificio per spegnere l’incendio che stava divorando gli arredi della casa. Per Angeloni non c’è stato niente da fare, l’uomo era già privo di vita, il corpo appoggiato alla sedia a rotelle che usava abitualmente. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per diverse ore prima di spegnere le fiamme, il rogo ha interessato il soggiorno e un’altra stanza dell'appartamento. Angeloni, è stato già accertato, è morto per asfissia. Non è escluso che sia passato dal sonno alla morte, l’uomo era lontano dal terrazzino dove, probabilmente, avrebbe potuto trovare la salvezza.

La stufa elettrica

Dopo la conclusione delle operazioni di spegnimento sul posto sono arrivati i Carabinieri. I militari del Reparto territoriale di Olbia hanno effettuato subito i rilievi e così è partita l’indagine sul decesso di Angeloni. Stando agli elementi raccolti dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, l’uomo viveva solo e anche lunedì sera stava guardando da solo il televisore. Per ragioni che sarà difficile chiarire (un malore o il sonno) non ha spento una stufa elettrica che era posizionata vicino al mobiletto del televisore, ma anche alle gambe di Angeloni. La stufa potrebbe avere surriscaldato il mobile del televisore oppure bruciato i pantaloni del pensionato olbiese. Non si può escludere neanche che una cicca di sigaretta abbia innescato le fiamme, ma appare più improbabile. Ora saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso per risalire alle cause del rogo. Angeloni, il dato è certo, non era una persona abbandonata a se stessa. Veniva seguito dai familiari e comunque aveva un certo grado di autonomia, nonostante la disabilità che gli impediva di muoversi senza la sedia a rotelle. Piero Angeloni era in pensione dopo avere lavorato a lungo come operaio e come custode. Veniva seguito da una badante durante il giorno e i suoi familiari lo seguivano quotidianamente.

