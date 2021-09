Incendiati i mezzi sotto sequestro 

Gli incendiari hanno agito durante la notte, indisturbati, col chiaro intento di distruggere quanto vi era all’interno del recinto del deposito giudiziario, posto nella zona artigianale di Ottana, a un tiro di schioppo da quello che resta del grande stabilimento chimico. Un raid in piena regola, che ha cancellato tutto ciò che era stato piazzato nel piazzale in cui erano parcheggiati temporaneamente alcuni dei mezzi che prima erano nel deposito giudiziario principale, dove sono in corso dei lavori di manutenzione. Il titolare della struttura è il carrozziere Santino Angioi che è anche il marito della vice sindaca Stefania Pittalis. Ma dalle prime indagini non sembra emergere un collegamento tra l’attentato incendiario e l’attività amministrativa della Pittalis.

Il grande rogo

I primi a notare il bagliore delle fiamme, nel cuore della notte, sono stati i barracelli del paese. La segnalazione è stata subito girata ai carabinieri e ai vigili del fuoco che hanno fatto arrivare da Nuoro due squadre con le autobotti. Quando è scattato l’allarme le fiamme avevano già fatto danni irreparabili e gli automezzi parcheggiati sono stati quasi totalmente distrutti. L’incendio è stato domato in poco tempo e subito vigili del fuoco hanno accertato che si trattava di un rogo di origine dolosa. E i militari hanno acquisito tutti gli elementi possibili per provare a fare luce su questo attentato.

I sospetti

Il deposito preso di mira dagli incendiari si trova all’inizio dell’area artigianale, poco distante dalla 131 Dcn, dove non esiste la videosorveglianza. Il deposito giudiziario principale di Santino Angioi è interessato da un cantiere e per questo gli automezzi erano stati trasferiti in un piazzale all’ingresso del paese. Quelli danneggiati dalle fiamme sono mezzi sotto sequestro e per questo la pista politica, legata all’attività della moglie del titolare del deposito non è la principale. La solidarietà è unanime ma è il sindaco Franco Saba a condannare l’è accaduto. «Santino Angioi è un artigiano serio, fuori da qualsiasi bega e Stefania Pittalis, la nostra giovane vice sindaca, è una donna molto attiva per dare al paese un futuro migliore. Crediamo che qualcuno abbiamo è voluto colpire il deposito giudiziario e non il titolare».