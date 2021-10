Incendiata l’auto di un turista 

Dopo i raid di agosto a Tortolì tornano in azione gli incendiari. Una Mercedes Classe A è stata presa di mira sabato sera in via dei Portoghesi. Le fiamme hanno aggredito la parte anteriore della berlina, di proprietà di un turista che ha scelto Arbatax per un soggiorno fuori stagione. L’incendio non ha causato danni ingenti, anche grazie all’intervento di una pattuglia di carabinieri di Lanusei che transitava da quelle parti in uno dei consueti servizi di controllo del territorio. Sono stati gli stessi militari a spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione sulla loro auto. Il ritrovamento di un innesco è l’elemento che conferma la matrice dolosa. L’episodio rievoca gli attentati di fine agosto quando ne erano stati messi a segno cinque in 72 ore. Per quei fatti un settantenne è stato iscritto sul registro degli indagati per danneggiamento seguito da incendio e di minaccia.

Le immagini

Erano da poco passate le 21 quando dalla parte anteriore bassa della Mercedes si sono levate le fiamme. Il proprietario cenava nel ristorante La Baia, a un passo dal parcheggio in cui aveva lasciato l’auto. In quei frangenti a Porto Frailis transitava una pattuglia dei carabinieri, intervenuti per domare il principio d’incendio che ha provocato danni limitati. Le indagini sono scattate immediate, i militari hanno raccolto diverse testimonianze e sentito il proprietario del mezzo. Nelle indagini saranno utili soprattutto le telecamere installate nei dintorni del locale: i filmati verranno passati al setaccio dagli inquirenti che confidano di intercettare elementi utili per risalire al responsabile dell’attentato e capire l’eventuale correlazione con i fatti della scorsa estate.

I precedenti

Tra il 27 e il 28 agosto tre mezzi sono stati bruciati nel triangolo San Gemiliano-via Foscolo-via Porto Frailis. La notte successiva il fuoco ha avvolto la T-Roc di un avvocato parcheggiata in via Copenaghen. Ventiquattro ore dopo l’incendiario ha distrutto una Renault Megane Scenic in via Canonico Melis, in centro storico a Tortolì.