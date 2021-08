Incendiario seriale semina il panico: tre roghi in 4 giorni 

Tre incendi nel giro di 72 ore, tutti nella stessa zona. L’incubo di un piromane seriale da sabato tiene svegli gli abitanti di via Bologna che hanno visto le fiamme lambira alcune palazzine.

Pompieri in azione

Il primo incendio è divampato sabato notte, tra via Potenza e via Bologna. Le lingue di fuoco si sono levate altissime, tanto che in alcuni momenti erano più alte dei palazzi di tre piani che si affacciano sulla strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due mezzi: i pompieri hanno lavorato sino quasi all’una di notte per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona, così da evitare che le fiamme potessero raggiungere le case. Un incubo che si è ripetuto anche il giorno dopo. Domenica notte, allo stesso orario e nella stessa zona, il fuoco è nuovamente comparso in un campo colmo di sterpaglie che era stato risparmiato dall’incendio del giorno prima. Anche in questo secondo rogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari che, con le autobotti, hanno dovuto lavorare sino a dopo la mezzanotte per spegnere tutto e bonificare la zona. «Non abbiamo dormito più col timore che le fiamme venissero appiccate nuovamente», racconta Manuela Murgia, che vive in una palazzina di Corso Italia e che ha assistito agli interventi delle squadre antincendio in via Bologna, «ma ora temiamo che ci sia lo zampino di un piromane seriale perché è impossibile che ci siano stati tre incendi a distanza di così poco tempo».

Il terzo rogo

Ieri mattina, poi, un terzo innesco ha fatto ricomparire il fumo sempre in località Su Pardu, ancora una volta nel tassello di terreni che si estendono tra via Bologna e via Potenza. In questo caso, però, a spegnerlo non sono arrivati i pompieri, ma ci hanno pensato le squadre di volontari della Compagnia barracellare con i mezzi dati loro in dotazione dal Comune e dalla Regione. A raccogliere la preoccupazione degli abitanti della zona è stata anche la consigliera comunale Valentina Meloni (Progetto per Sestu) che vive nel quartiere con la famiglia.

In tanti si sono affacciati a guardare dalle palazzine e hanno assistito, non senza preoccupazione, al continuo sfrecciare di sirene che hanno contrassegnato le sere di sabato e di domenica. Sul fronte di via Monserrato, invece, dall’altro lato di via Bologna, i testimoni hanno visto solo i nuvoloni di fumo scuro che si levavano dietro le palazzine. «Il terzo incendio», chiarisce Antonio Fadda, comandante dei barracelli, «non escludiamo possa trattarsi di una ripartenza, visto che le fiamme sono ripartite in un luogo nel quale il fuoco era già passato ma non tutto si era bruciato. In ogni caso è stato spento facilmente».

Il precedente

Non è la prima volta che a Sestu si profila l’ipotesi che i roghi siano opera di un piromane seriale. Alcuni anni fa, infatti, dopo una lunga scia di auto distrutte dal fuoco, i carabinieri avevano fermato un adolescente con evidenti problemi psichici che si divertiva a dare fuoco alle fiamme e, dopo essere tornato a casa, ritornava sistematicamente sul luogo del rogo con indosso una divisa simile a quella dei vigili del fuoco e chiedendo di aiutare a spegnerlo.

