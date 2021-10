Incendiario per dispetto 

Avrebbe cercato di incendiare l’auto dello zio della compagna, ma non ci sarebbe riuscito per l’intervento di alcuni giovani che avrebbero visto la scena dando l’allarme. Emanuele Collu, ristoratore di Iglesias, è stato arrestato domenica sera dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento a seguito di incendio. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato ed il giudice lo ha liberato disponendo però l’obbligo dei presentarsi in caserma ogni giorno.

Il raid incendiario

I contorni della vicenda sono ancora fumosi, anche perché non si conoscono bene né le modalità del raid incendiario né le ragioni. Ai militari il proprietario dell'auto, una Fiat 600, ha avrebbe riferito che da qualche tempo esisterebbe una situazione di tensione tra Collu e e sua nipote. L’allarme è stato dato alle 20.45, quando alcuni giovani avrebbero visto una persona con il volto coperto e una tuta bianca versare del liquido nella ruota di un’auto in sosta. I due testimoni, dallo specchietto retrovisore del loro veicolo, avrebbero poi visto il bagliore delle prime fiamme levarsi da una fiancata, mettendosi subito a rincorrere il presunto incendiario. Mentre uno dava l'allarme e consentiva di limitare i danni, l’altro avrebbe raggiunto il giovane con la tuta bianca. Dopo una breve colluttazione il presunto incendiario sarebbe riuscito a scappare, ma sarebbe stato riconosciuto dal testimone.

Convalidato l’arresto

I carabinieri del Nucleo radiomobile, sentiti poi i racconti dei presenti, avrebbero rintracciato quasi subito Emanuele Collu arrestandolo con l’accusa di danneggiamento a seguito di incendio e resistenza. Ieri mattina, il ristoratore è comparso davanti al giudice Gianluigi Dettori che ha convalidato l’arresto e concesso un rinvio al difensore, l'avvocato Gianluca Aste, per permettergli di leggere gli atti in vista del processo che si celebrerà con rito direttissimo. I danni al veicolo, almeno stando ad una prima ricostruzione, sarebbero comunque molto limitati. Il giudice ha rimesso in libertà Collu, imponendogli in ogni caso l’obbligo di presentazione quotidiana alle forze dell’ordine sino alla data dell’udienza.