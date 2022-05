«Incendiario»: arrestato un ex barracello 

Durante i controlli, effettuati nella zona interessata dagli incendi, gli investigatori della Forestale hanno concentrato l’attenzione nei confronti di un fuoristrada, che percorreva queste strade più volte in tempi compatibili con l'innesco degli incendi. Supportati dalle immagini a disposizione, gli agenti hanno appurato che dall’auto in corsa veniva lanciato un oggetto infuocato che cadeva nella cunetta innescando le fiamme, che si propagavano nei campi.

La vicenda è iniziata nei mesi di luglio e agosto del 2021, dopo una serie d’incendi partiti dalle cunette delle strade tra Vallermosa, Siliqua e Villacidro. Molti di questi casi presentavano vari elementi in comune, tra cui il ripetersi dei roghi, gli inneschi sistemati nelle cunette di strade ad alta percorrenza, con il fine di far propagare velocemente le fiamme, e gli ordigni utilizzati per l'innesco, che non lasciavano alcuna traccia. Tutti questi particolari hanno portato gli inquirenti a supporre che si trattasse dell’azione messa in atto da una stessa mano, probabilmente un incendiario seriale.

Accusato di aver appiccato diversi incendi nelle campagne fra Vallermosa e Siliqua, un ex barracello di Vallermosa è stato arrestato dagli agenti del Corpo forestale. Il presunto incendiario seriale è il ventiseienne Matteo Atzeni, incensurato, dipendente di un supermercato: gli vengono attribuiti almeno otto dei trentuno roghi registrati lo scorso anno nel territorio. Il fermo del giovane è giunto al termine delle indagini condotte dai Nuclei investigativi specialistici del Corpo forestale di Cagliari e Iglesias.

Colpi fatti in serie

Gli inneschi

Grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio dell’agenzia Forestas e dei volontari della protezione civile, coordinate dal Corpo forestale, la superficie interessata dalle fiamme è stata contenuta a soli quattro ettari ed è stato possibile individuare l'ordigno utilizzato dall’incendiario.

Gli inneschi sono avvenuti negli orari e giorni più caldi, in alcuni casi in giornate classificate con “pericolo estremo d’incendio” dal bollettino emesso dalla Protezione civile. Questi elementi hanno evidenziato che l’intento era quello di procurare il maggior danno possibile. Considerate le circostanze, le modalità esecutive, il ripetersi e la gravità del reato, per il giovane è stata richiesta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Atzeni rischia fino a sette anni di reclusione, ma la pena potrebbe salire a dieci se venisse riconosciuta l'aggravante dell’incendio boschivo. Con questa salgono a cinque le misure cautelari applicate in seguito all'attività investigativa del Corpo forestale per gli incendi appiccati nel 2021.

