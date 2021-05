Incendiari scatenati nella notte 

Tre incendi nel cuore della notte hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano. Il primo avvenuto nelle campagne della borgata agricola di Tiria ha provocato ingenti danni in podere dell’ex Etfas, ed è stato causato da un corto circuito. Gli altri due avvenuti a Villaurbana, dove è andato distrutto un casolare agricolo, ed Arborea nel quale è stato carbonizzato il fieno tagliato di recente.

Villaurbana

Le sirene dei vigili del fuoco hanno svegliato prima della mezzanotte i residenti della periferia di Villaurbana. Le fiamme partite dal bordo della strada si sono propagate grazie all’erba secca ed hanno raggiunto un deposito attrezzi di un terreno di proprietà di un emigrato nella Penisola. La squadra del 115 ha raggiunto la via XX Settembre all’ingresso del paese. Le fiamme avevano già compromesso la struttura quando i vigili del fuoco si sono messi al lavoro. Dopo oltre un’ora i pompieri sono riusciti a domare le fiamme. Qualcuno potrebbe aver volontariamente appiccato le fiamme al terreno, incolto da tempo e pieno di erbacce. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per le prime indagini.

San Quirico

Qualche ora dopo è scattato il secondo allarme dalla borgata di San Quirico. Le fiamme si sono sviluppate in una tettoia attigua alla casa colonica dove vive la famiglia di un agricoltore. In pochi minuti si sono estese ad un trattore propagandosi ad altri attrezzi e interessando anche la facciata posteriore dell’abitazione. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è stato tempestivo ed ha permesso di limitare i danni che sono comunque ingenti. Il mezzo agricolo è stato completamente distrutto dalle fiamme, insieme ad altri attrezzi. Il combustibile contenuto nel serbatoio del trattore ha innescato una fiammata che ha raggiunto l’edificio, danneggiando la tettoia e le finestre dalla casa. I pompieri hanno spento il rogo alle prime luci dell’alba. Solo nella tarda mattina il 115 ha accertato che le fiamme sono state alimentate da un corto circuito dell’impianto elettrico. Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti gli agenti della Questura di Oristano.

Arborea

L’ultimo incendio è avvenuto prima delle sei in un terreno nella frazione di Linnas ad Arborea. Le fiamme si sono propagate all’interno della proprietà dell’imprenditore agricolo Beniamino Schiavon e hanno distrutto l’intero raccolto del fieno che l’agricoltore aveva tagliato il giorno precedente. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, i barracelli e diversi agricoltori con le loro autobotti. Il rogo è stato spento dopo oltre due ore di intenso lavoro. Purtroppo, l’intera provvista di fieno è andata persa, nonostante il grande impegno sia delle squadre dei vigili del fuoco che dei numerosi volontari. Nel terreno della famiglia Schiavon sono intervenuti anche i carabinieri di Arborea che hanno avviato le prime indagini. Secondo quanto è emerso le fiamme sarebbero state appiccate dal bordo della strada che collega la borgata con il centro abitato.

A Linnas

