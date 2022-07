Incendi, via al piano d’emergenza 

La mappa delle aree comunali incolte, delle banchine e cunette stradali, e delle aiuole spartitraffico previste nel mini appalto è lungo. Oltre centocinquanta località a rischio incendi dove il Comune un intervento di diserbo e pulizia: in cima all’elenco c’è l’ex 554 - ora viale Europa da quando è stata declassata a strada urbana - lì dove gli automobilisti di passaggio si lamentano dell’erba alta lungo i bordi della carreggiata e nello spartitraffico. Stesso intervento previsto nell’ex Provinciale 95, in viale Marco Polo, in via Segrè - a Su Idanu - nella sarda comunale Sant’Anastasia, a Is Meris, Capitana, Is Pardinas e Foxi. Ma anche a Flumini, S’oru ‘e mari, Salmagi, Terra Mala, Su Stangioni, nelle strade di Margine Rosso, nelle località I Mandorli e La Collina. E ancora: Costa di Sopra, Stella Mare 2, lottizzazione Solmar, e le zone di Is Serras, Sa Tiacca, Su Meriagu, Prato Verde, Santa Maria degli Angeli, San Martino, l’Oasi, Niu Crobu, Stella Mare 1, Costa degli Angeli, Santa Luria e Is Mortorius.

Poco meno di duecentomila euro per far fronte all’emergenza incendi nelle aree comunali, dall’ex Statale 554 alle strade del litorale. Al via domani il piano di sfalci, affidato nei giorni scorsi dal Comune alla Ip, la stessa società che si occupa della manutenzione del verde in città, scelta tramite bando. «Iniziamo i lavori», assicura il vicesindaco Tore Sanna, «tempo due settimane e contiamo di avere tutte le zone previste nel progetto ripulite da erbacce e rifiuti».

I territori

La mappa delle aree comunali incolte, delle banchine e cunette stradali, e delle aiuole spartitraffico previste nel mini appalto è lungo. Oltre centocinquanta località a rischio incendi dove il Comune un intervento di diserbo e pulizia: in cima all’elenco c’è l’ex 554 - ora viale Europa da quando è stata declassata a strada urbana - lì dove gli automobilisti di passaggio si lamentano dell’erba alta lungo i bordi della carreggiata e nello spartitraffico. Stesso intervento previsto nell’ex Provinciale 95, in viale Marco Polo, in via Segrè - a Su Idanu - nella sarda comunale Sant’Anastasia, a Is Meris, Capitana, Is Pardinas e Foxi. Ma anche a Flumini, S’oru ‘e mari, Salmagi, Terra Mala, Su Stangioni, nelle strade di Margine Rosso, nelle località I Mandorli e La Collina. E ancora: Costa di Sopra, Stella Mare 2, lottizzazione Solmar, e le zone di Is Serras, Sa Tiacca, Su Meriagu, Prato Verde, Santa Maria degli Angeli, San Martino, l’Oasi, Niu Crobu, Stella Mare 1, Costa degli Angeli, Santa Luria e Is Mortorius.

I tempi

Un appalto per ripulire le strade periferiche della città da erbacce e rifiuti nel periodo estivo. Da domani gli operai della Ip saranno quindi al lavoro. «Quest’estate riusciamo a partire un po’ prima rispetto allo scorso anno», sottolinea Sanna. Sul fronte della guerra agli incendi c’è anche una squadra di operai assunti a tempo attraverso i cantieri LavoRas: fra i sei progetti finanziati dalla Regione e già affidati c’è infatti un cantiere dedicato alla pulizia delle zone a rischio roghi estivi.

Interventi di pulizia che spettano anche ai proprietari di terreni incolti presenti nel territorio. Proprio nei giorni scorsi l’ennesimo episodio, con un rogo appiccato nella zona del Simbirizzi fra vegetazione secca e cumuli di rifiuti. In questo caso - anche in assenza di apposita ordinanza del Comune - vale la direttiva regionale che impone ai privati di eliminare e erbacce e mettere ordine nei terreni che risultano in stato di abbandono. Con tanto di multa per chi trasgredisce, da 5mila a 50mila euro a seconda delle gravità della situazione di abbandono e del rischio incendio.

