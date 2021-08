Incendi, rischio in aumento  del 20 per cento 

Le fiamme, indomabili. Ventimila ettari di terra che diventano cenere. Persone costrette a lasciare le proprie abitazioni, animali arsi vivi, aziende distrutte, raccolti persi. E poi alberi millenari ridotti in un cumulo grigio di polvere, oliveti secolari senza vita, lecci, eucalipti, macchia mediterranea, alveari, mufloni: tutto, tutto dannatamente distrutto. Il Montiferru verde, quello che faceva “respirare” la provincia di Oristano e parte dell’Isola non esiste più. Resta quella maledetta macchia nera che si vede dalle immagini dei satelliti tra Santu Lussurgiu, Cuglieri, Bonarcado, Seneghe, Sennariolo e parte della Planargia.

I paesi del Mediterraneo sono legati da una terribile emergenza comune: il rischio di incendi boschivi. «Montagne e colline bruciano ogni anno con piccoli incendi, ma sempre più spesso si verificano le condizioni perfette per la generazione di crisi di incendi travolgenti, con grandi danni ambientali ed economici e con un grave rischio per la vita umana», così inizia il report WWF “Mediterraneo in fiamme”. Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Turchia: sei Paesi e l’Italia con una superficie bruciata media annua di 72.945 ettari si pone ben al di sopra della media di tutti i paesi (poco più di 62.000 ha) e terza dietro Portogallo e Spagna.

Dal 1° gennaio e fino al 14 luglio l’European Forest Fire Information System ha registrato in Italia in totale 157 incendi con superfice maggiore di 30 ettari, mentre la media annua tra il 2008 e il 2020 si attesta a 66. Nello stesso arco di tempo (1/1-14/7) la superfice totale incendiata ammonta a 26.931 ettari.

Il Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici ha dimostrato come in Italia, in conseguenza dell’innalzamento della temperatura media, dell’allungamento di periodi siccitosi e della diminuzione di precipitazioni, è previsto un aumento del rischio incendi superiore al 20% e delle superfici percorse dal fuoco compreso tra il 21% e il 43%.

«In media l'uomo è responsabile del 96% degli incendi che possono essere accidentali, causati da negligenza o generati intenzionalmente. Il fuoco è sempre stato un elemento naturale dell'ecologia forestale e uno dei principali artefici del paesaggio mediterraneo, ma negli ultimi anni è diventato un serio pericolo. I principali motivi sono il progressivo abbandono delle aree rurali e il conseguente recupero della vegetazione spontanea che creano condizioni favorevoli al diffondersi delle fiamme; l'aumento degli usi non agricoli dello spazio rurale; presenza di una radicata "cultura del fuoco" a causa della quale la gente usa bruciare per gestire i campi, o la fiamma per cucinare all’aperto; aumento significativo delle temperature medie globali, che genera lunghe ondate di calore, siccità continue, bassa umidità nell’aria e venti molto forti», si spiega nel report.

«Dobbiamo smettere di pensare ai boschi dopo che si verificano immani tragedie come questa, con costosi interventi straordinari o emergenziali. È necessario investire sulla prevenzione attraverso una quotidiana gestione e cura del territo rio», ha dichiarato Carmelo Spada, delegato WWF per la Sardegna».