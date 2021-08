Incendi, risarcimenti mai arrivati 

Le colline con vista sul mare di Orrì mostrano ancora le cicatrici di un incendio devastante che nell’estate del 2019 ha divorato 570 ettari di macchia mediterranea. Da queste parti, i privati e gli imprenditori recriminano ancora indennizzi. La maggior parte di loro è consapevole che non arriverà mai un centesimo, nel nome di una burocrazia asfissiante e delle linee guida rigidissime dell’Assessorato regionale all’Ambiente. Ma tra gli insediati c’è anche chi stringe tra le mani atti che annunciano, ma annunciano solo, la liquidazione del risarcimento. «Una delle mie aziende è beneficiaria del 50% del contributo richiesto, 8.300 euro, che però non è mai stato erogato», racconta Giovanni Angelo Tegas, 44 anni, imprenditore di Tortolì e amministratore della società Punto di ristoro San Salvatore. Al netto delle rassicurazioni istituzionali della prima ora, la realtà dei fatti dice che 750 giorni dopo il maxi incendio agli imprenditori agricoli restano in mano le cartacce.

Zero indennizzi

I sussidi qui restano una chimera. Il Comune di Tortolì, delegato a distribuire le risorse regionali, ha indennizzato giusto tre attività produttive, concedendo 11.610,32 euro. Il tutto a fronte di uno stanziamento annunciato di 590 mila euro. Dal ristoro, nel rispetto delle linee guida regionai, sono state escluse attività agricole e zootecniche, tra le quali quelle della famiglia Tegas. Delle loro tre aziende soltanto una (Punto di ristoro San Salvatore) ha beneficiato del 50 per cento del contributo, mentre le consociate, che in base alla perizia tecnica hanno subito danni rispettivamente per 195 e 49 mila euro, sono rimaste a secco. «Per la Tegas Giovanni Angelo - dice l’imprenditore - nell’ultimo anno abbiamo ricevuto dal Comune un semplice documento integrativo ma poi è nuovamente calato il silenzio attorno alla procedura. A questo punto, se l’iter non dovesse sbloccarsi entro breve tempo, saremo costretti a iniziare una battaglia legale per vedere riconosciuti i nostri diritti».

L’attesa infinita

Giovanni Angelo Tegas, 27 anni di esperienza nel comparto agricolo, parla di 252 mila euro di danni subiti fra le tre aziende di famiglia. «Le nostre attività hanno subito danni consistenti e non siamo ancora stati indennizzati». L’imprenditore ora invoca l’intervento di Comune e Regione per ristorare le attività che si sviluppano nell’area attraversata dal fuoco e racconta la sequenza di danni subiti il 13 luglio 2019. «In un terreno c’erano 680 piante di olivo da cui riuscivamo a produrre 550 litri di olio. Abbiamo dovuto effettuare una robusta operazione di potatura perché sono state aggredite dal fuoco. Lo stesso è avvenuto in un altro appezzamento a valle, dove un aranceto con 300 piante è compromesso. Oltre agli arbusti contiamo danni ingenti anche alle recinzioni e se non ci concedono gli indennizzi è impossibile ripristinare le aziende».

Roberto Secci

