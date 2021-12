Incendi, ora al lavoro per ripartire 

Esprime soddisfazione il sindaco di Cuglieri Andrea Loche: «Si sono accorciati i tempi di erogazione e bisognerà essere operativi perché i soldi arrivino immediatamente a chi ha subito danni. I fondi per i cantieri forestali potranno essere utilizzati anche per reimpiegare gli addetti del settore olivicolo che sono rimasti senza lavoro». Dello stesso avviso il sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu: «Soddisfatto perché nel giro di poco tempo è arrivata una dotazione finanziaria così importante, la macchina regionale ha funzionato e il territorio potrà ripartire grazie a questi fondi».

Denari per ripristinare i danni alle attività produttive private non agricole, per la ricostituzione dei boschi, per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico. Gli imprenditori agricoli invece potranno contare esclusivamente sui ristori dei fondi del programma di sviluppo rurale 2021-27. Altri 4milioni e 164mila euro sono stati assegnati all’agenzia Forestas per il piano di mitigazione del dissesto idrogeologico.

Oltre 13 milioni di euro in arrivo dalla Regione per l’Oristanese non restituiranno i frutti di una vita di lavoro e sacrifici degli imprenditori agricoli e commerciali, non rianimeranno gli ulivi secolari, seminativi e pascoli distrutti dalle fiamme e i boschi bruciati. Ma le risorse, non poche, serviranno per la ripartenza di Montiferru, Planargia e Grighine «indirizzate al patrimonio privato, abitazioni principali, beni mobili, attività economiche e produttive, e pubblico, per ripristinare le condizioni normali di vita dei cittadini e la ripresa delle aziende», precisa l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis.

Le reazioni

Esprime soddisfazione il sindaco di Cuglieri Andrea Loche: «Si sono accorciati i tempi di erogazione e bisognerà essere operativi perché i soldi arrivino immediatamente a chi ha subito danni. I fondi per i cantieri forestali potranno essere utilizzati anche per reimpiegare gli addetti del settore olivicolo che sono rimasti senza lavoro». Dello stesso avviso il sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu: «Soddisfatto perché nel giro di poco tempo è arrivata una dotazione finanziaria così importante, la macchina regionale ha funzionato e il territorio potrà ripartire grazie a questi fondi».

Risorse e ritardi

Più prudente il sindaco Diego Loi: «Finalmente la giunta regionale si è mossa, ora occorrerà capire i tempi entro cui i Comuni potranno avere disponibilità effettiva delle somme per sistemare il territorio e per erogarle ai privati danneggiati». Caustico il primo cittadino di Scano Montiferro Antonio Flore: «La consistente erogazione di risorse non potrà compensare i danni subiti, e non riporterà il Montiferru allo stato originario. Però le istituzioni regionali debbono interloquire costantemente con gli amministratori locali per valutare le criticità dei territori colpiti, e distribuire in maniera proporzionale i fondi. La ripartizione deve essere scientifica e non politica».

Il sindaco di Tresnuraghes Gian Luigi Mastinu invece invoca il supporto della Regione per «distribuire questi fondi in maniera equa. È auspicabile la collaborazione stretta di Argea e Protezione Civile nel territorio per quantificare ed erogare le risorse, ed evitare un eventuale malcontento di chi ha subito danni».

Giovanni Murru presidente provinciale di Coldiretti: «Stiamo aspettando la delibera attuativa che erogherà i fondi per le aziende agricole, attraverso l’assessorato all’agricoltura, in ogni caso siamo pronti a dare tutto il supporto necessario ai nostri associati per presentare le domande per i ristori».

