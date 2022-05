«Incendi, non deve più accadere» 

Giornata all’insegna della educazione all’ambiente e alla sua tutela venerdì scorso per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Cuglieri e l’istituto Antonio Gramsci di Codrongianos, in collaborazione con l’associazione Montiferru nata per la rigenerazione del paesaggio post incendi.

L’impegno

Un centinaio di scolari accompagnati dagli insegnanti hanno dialogato di tutela del territorio, difesa del paesaggio, rinascita sociale ed economica delle aree investite dai roghi della scorsa estate. Lo hanno fatto, nei locali del Seminario cuglieritano, ricordando i tristi giorni dello scorso luglio quando le fiamme hanno avvolto i boschi, i pascoli e gli oliveti del Montiferru e della Planargia. L’incontro è stato voluto dagli scolari di Codrongianos che hanno incontrato i coetanei di Cuglieri per portare solidarietà e vicinanza, facendo nascere così il gemellaggio tra le due scuole. «Un disastro naturale che ha colpito le comunità locali lasciando ferite indelebili nella memoria e nel cuore di tutti, ma soprattutto dei più piccoli», spiegano gli organizzatori della giornata formativa.

I valori

Le testimonianze, i filmati e i ricordi di quelle ore drammatiche hanno accompagnato le riflessioni e i pensieri degli studenti che ribadiscono: «Non deve più accadere». Gli studenti amano la propria terra, a cui hanno dedicato poesie, ritmate con semplicità e viva passione, frutto di quel sentire sincero che solo i giovani possono trasmettere con momenti di emozione, lunghi silenzi, sorrisi e applausi liberatori finali. L’evento, salutato favorevolmente dalla amministrazione comunale di Andrea Loche, è stato organizzato dalle professoresse Alessandra Carta, di Codrongianos e Luisa Usai di Cuglieri, con cui hanno collaborato altri docenti. La visita poi alle campagne arse dal fuoco e a ciò che resta dell’olivastro millenario de Sa Tanca Manna è stato un momento di grande commozione per il triste monumento del degrado e della distruzione che generano gli incendi.