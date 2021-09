Incendi, la promessa dei deputati 

«Siamo qui per ascoltare e offrire il nostro aiuto e naturalmente porteremo a Roma le istanze e le esigenze dei territori». La missione della delegazione di deputati della commissione Agricoltura è nel discorso fatto ieri dal presidente Filippo Gallinella. L’ascolto è cominciato in Consiglio regionale ed è proseguito a Villa Devoto, poi il trasferimento nei luoghi dell’Oristanese devastati dal fuoco di luglio. I parlamentari hanno partecipato a una seduta allargata del parlamentino delle Attività produttive con il presidente Piero Maieli (Psd’Az), l’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia, il presidente dell’Anci Emiliano Deiana, i sindaci dei Comuni colpiti, il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo, il presidente del Banco di Sardegna Antonello Arru, i rappresentanti di Coldiretti, Copagri e Confagricoltura, e il presidente dell’Assemblea Michele Pais che ha aperto i lavori.

I temi

I commissari romani hanno sentito di ristori, di meccanismi semplici e rapidi per erogarli, di macchina antincendio, di importanza della prevenzione e degli sforzi contro l’abbandono delle campagne. Il governatore Christian Solinas ha sollecitato a un nuovo esame della normativa che regola gli interventi statali in questo settore: «Servono procedure semplificate ed elasticità per consentire di ristorare chi ha subito danni, non solo partite Iva e imprese, ma anche cittadini che con le loro attività nei vitigni e negli uliveti integrano il loro reddito». Anche per Solinas «sono necessarie celerità ed efficacia nel far arrivare materialmente questi aiuti a famiglie e aziende che hanno avuto danni».

«Accelerare»

Sulla rapidità, la mattina in Consiglio Emiliano Deiana ha chiarito subito che «se le risorse destinate da Regione e Governo non arriveranno subito, inevitabilmente dovremmo farle slittare al 2022 perché i bilanci comunali non potrebbero gestirle». I fondi regionali sono i 20 milioni di euro cui ha fatto riferimento anche ieri l'assessora Murgia. «Sono contenuti nell'assestamento di Bilancio il cui iter è già avviato», ha detto prima di ricordare la riprogrammazione del piano di sviluppo rurale che ha consentito di sbloccare 7,5 milioni per gli incendi, ma anche i 7 milioni stanziati dalla Protezione civile nazionale che dovranno essere ripartiti con la Sicilia e la Calabria. Quanto alle aziende colpite, ha aggiunto, «risultano essere 238». Un dato che non converge con le 318 aziende stimate da Coldiretti.

«Il bosco deve vivere»

L’associazione, per bocca del suo presidente Battista Cualbu, ha sostenuto la necessità di essere veloci nelle erogazioni: «Bene gli annunci, ma acceleriamo i tempi». Concetto ribadito dal sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi («la tempestività è elemento dirimente»). In ogni caso, ha fatto notare il presidente di Copagri Pietro Tandeddu, «20 milioni probabilmente non basteranno, e bisogna anche rivedere le norme forestali perché il bosco deve vivere». La vera sfida, secondo Maieli, è la prevenzione da attuare evitando l’abbandono delle campagne, per Luca Sanna di Confagricoltura serve una legge nazionale sulla multifunzionalità delle aziende agricole.

I deputati

Tra i deputati, Andrea Frailis ha richiamato il concetto espresso da Gallinella: «Siamo qui per ascoltare, sfruttateci». Per Luciano Cadeddu (M5S) «è fondamentale avere una visione ampia di territori difficili da vivere e dove l’agricoltura è diversa da quella di altre zone, senza questa visione andremmo incontro a uno spopolamento ancora più forte». Alberto Manca (M5S) ha invitato la Regione ad «aiutare i Comuni nella realizzazione di opere di difesa passive come le fasce parafuoco, nelle zone periurbane anche con il personale di Forestas». Tra gli altri intervenuti: Raffaele Nevi (FI), Lorenzo Viviani (Lega) sul «progetto dell'agricoltore custode che indossi la maglia della protezione civile»; Maria Cristina Caretta (FdI), Maria Chiara Gadda (Italia Viva).

La polemica

Quest’ultima non ha partecipato all’incontro con Solinas, né alle visite nei luoghi colpiti. «Solinas ha disertato l’appuntamento», ha scritto in una nota dopo aver lasciato Villa Devoto prima che il presidente arrivasse. In realtà il governatore ha partecipato. «Ci rammarichiamo per la mancata partecipazione dell’onorevole Gadda», il commento da Villa Devoto, «evidentemente aveva altri impegni».

