Incendi, il fuoco lambisce le case 

«I residenti» si legge ancora nella lettera, «hanno già provveduto da tempo con mezzi propri e a loro spese a ripulire le aree comunali adiacenti alle loro abitazioni, non solo per paura degli incendi ma anche per una questione di decoro». Evidenziando anche che «le aree dedicate ai bambini sono ormai inesistenti. C’è uno spazio destinato a parco giochi e a basket, con qualche vecchia installazione pericolante completamente circondata e invasa da erbacce. Ne consegue che i bambini non possono frequentarla per questioni di sicurezza e di igiene per infestazioni di zecche e parassiti vari». Nonostante le ripetute segnalazioni, «le strade e i marciapiedi della lottizzazione restano in condizioni catastrofiche da terzo mondo. Sono piene di buche pericolose per la viabilità sia delle auto sia dei pedoni». Sino alla richiesta finale di «un intervento immediato e risolutivo da parte del Comune per restituire sicurezza e decoro alla zona e scongiurare pericolosi accadimenti».

Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno trovato nelle sterpaglie incolte facile linfa. E in un attimo l’incendio si è esteso sino quasi a minacciare alcune case. Solo l’intervento massiccio dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio ha evitato il peggio. È successo nella zona di Costa di Sopra, proprio dove da tempo i residenti avevano segnalato la situazione di estrema pericolosità creata dai terreni abbandonati e invasi da erbacce e rifiuti.

La lettera d’allarme

Al punto che l’associazione Residenti Costa di Sopra, stanchi delle varie promesse mai mantenute e dei rischi che corrono ogni giorno, qualche giorno fa avevano scritto direttamente una lettera al sindaco Graziano Milia dove illustrano «la grave e incresciosa situazione che i residenti di Costa di Sopra 1 e 2 e più precisamente delle vie Planargia, Goceano e Marghine, sono costretti a vivere quotidianamente». Aggiungendo che «le zone comunali sono da circa 40 anni e oltre completamente abbandonate. Le erbacce secche e incolte creano grandi preoccupazioni per il susseguirsi di incendi soprattutto nei mesi estivi». Soltanto qualche giorno fa c’era stato un altro rogo che aveva lambito le case.

Pulizia fai da te

Problema comune

Ma erbacce, strade dissestate, marciapiedi rotti sono un problema che non riguarda soltanto la lottizzazione di Costa di Sopra ma tutte quelle del litorale. Gli interventi mancano da decenni ed è per questo che il Comune ha programmato una serie di lavori per la sistemazione di quelle che sono le vie in condizioni più critiche ed è proprio da queste che si partirà con il nuovo lotto degli asfalti che poi riguarderanno anche il centro della città.I problemi nel litorale, zona Flumini, riguardano anche i trasporti. In alcune lottizzazioni i bus non passano e così i residenti sono costretti a sobbarcarsi lunghi percorsi, a volte anche al buio, per raggiungere le fermate.

