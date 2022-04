Incendi, i sindaci: dateci mezzi e risorse  

Diamoci una mano, facciamo rete ma gira e rigira tutto «viene scaricato addosso ai sindaci», sbotta Pietro Arca, primo cittadino di Sorradile, piccolo paese del Barigadu che deve custodire, difendere e magari valorizzare migliaia di ettari di terreni comunali, per lo più boschi e pascoli segnati dai muretti a secco a fare la differenza tra il Campidano e le zone alte della Sardegna. Solita storia: poco personale e ancor meno soldi. Il prefetto Fabrizio Stelo in una circolare ha invitato i sindaci, tutte le forze dell’ordine, gli enti e le amministrazioni a fare un forte e compatto fronte comune contro gli incendi. In sintesi: ognuno faccia il suo e anche più del suo. Più che giusto, ricordare non è mai abbastanza. Fare però è un altro discorso.

I sindaci

«Noi l’abbiamo già fatto – precisa Paolo Pireddu, sindaco di Villaurbana – mettendo a disposizione due automezzi e riunendo 45 volontari che faranno capo alla squadra della Protezione civile di Oristano. Nessuno più di noi non solo perché responsabili in prima persona ma perché cittadini di una comunità che ha vissuto sulla propria pelle i danni degli incendi, conosce il problema ed è perciò impegnata a difendere con tutti i mezzi possibili il territorio. Il piano comunale è in corso di aggiornamento, le fasce tagliafuoco saranno approntate come si conviene e presteremo tutta l’attenzione possibile ai terreni incolti e abbandonati. Mi sembra comunque doveroso segnalare le difficoltà in cui il Comune si trova ad operare per la carenza di personale e le scarse disponibilità finanziarie». Chi invece non è riuscito a mettere insieme la compagnia barracellare che nella lotta contro gli incendi ha molto da insegnare e poco o niente da imparare, è il sindaco di Sorradile Pietro Arca. «Ho letto la circolare del prefetto Stelo al quale in qualche occasione mi sono permesso di avanzare la proposta di creare un servizio territoriale tra i diversi paesi della zona perché un piccolo comune come il nostro non può da solo costituire un gruppo di volontari a difesa del territorio. Ci ho provato ma solo cinque persone si sono rese disponibili e per creare una compagnia barracellare ne occorrono 10. Faremo tutto quello che ogni anno ci viene chiesto ma siamo piccole comunità che hanno poche risorse umane e pochi mezzi finanziari e con questo dobbiamo fare i conti».

Monte Arci

Dal Barigadu alla Marmilla, a Morgongiori incorniciato dal massiccio di Monte Arci. Il sindaco Renzo Ibba: «Faremo tutto quello che dobbiamo fare e che il prefetto ci ricorda. Se fosse possibile faremo anche di più ma i Comuni soprattutto quelli piccoli come il nostro si trovano ad operare in una situazione di grandissima difficoltà e i sindaci sono diventarti i parafulmini di qualunque cosa possa capitare. Abbiamo 3 mila ettari di terreni comunali che ci sforziamo di sorvegliare e mettere in sicurezza con i pochi mezzi che abbiamo. Ben vengano le raccomandazioni ma ancora di più vengano i mezzi per difenderle al meglio possibile».