Incendi, i ristori non si sbloccano 

I venti milioni di euro per i danni dei giganteschi roghi del Montiferru restano dentro la legge omnibus. La certezza è arrivata ieri, in occasione del vertice di maggioranza convocato a Villa Devoto da Christian Solinas con i capigruppo, il presidente dell’Assemblea Michele Pais e l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino. Si mette la parola fine, così, alla possibilità di uno scorporo della norma sugli incendi e di una sua approvazione in Consiglio entro oggi.

Omnibus in commissione

La novità è però che la omnibus è finalmente pronta. Sarà trasmesso oggi alle commissioni il testo di 33 articoli contenente la variazione di bilancio da oltre 150 milioni di euro con i venti milioni, i ristori per le categorie colpite dalla pandemia ma ancora all’asciutto, i fondi per il sistema sanitario regionale e per quello aeroportuale messi a dura prova dal Covid. Nella omnibus anche una serie di disposizioni di manutenzione, compreso l’articolo con le correzioni alla riforma della Sanità approvata l’anno scorso, coerentemente con le indicazioni del ministero proprio per evitare l’impugnazione. Ieri a Villa Devoto sono state apportate le ultime modifiche – formali, più che di sostanza - chieste in particolare dal leader dell’Udc Giorgio Oppi. «La legge è stata rivista e corretta, alcune cose non andavano bene e sono state eliminate», ha spiegato il decano dell’Assemblea. Si tratta in particolar modo di alcuni finanziamenti sembrati a tutti fin troppo puntuali.

La trattativa

Al termine della riunione, durata circa tre ore, i capigruppo hanno manifestato l’intenzione di condividere al massimo l’impianto della legge con le opposizioni, alle quali sarà chiesto il benestare per l’ingresso in Aula con la procedura d’urgenza. Ma sarà difficile che le minoranze si esprimano a favore. In ogni caso, nella settimana successiva a Ferragosto gli uffici saranno chiusi e la legge non dovrebbe approdare in Consiglio prima dell’inizio di settembre. A Villa Devoto il presidente della Regione ha incontrato Franco Mula (Psd’Az), Dario Giagoni (Lega), Emanuele Cera (Forza Italia), Roberto Caredda (Misto), Sara Canu (Riformatori), Giorgio Oppi (Udc), Pais e l’assessore al Bilancio.

Invito alla condivisione

«Inviteremo la minoranza a condividere un testo dove abbiamo lasciato le norme urgenti e ripulito da qualche proposta non urgentissima», ha detto Franco Mula (Psd’Az). «E ulteriormente migliorato», ha aggiunto Dario Giagoni (Lega). Quanto al mancato stralcio della norma sugli incendi, «noi abbiamo a cuore tutte le popolazioni, sia quelle colpite dagli incendi che dal Covid, altrimenti si creano cittadini di serie A e di serie B». Anche Fasolino ha sottolineato l’opportunità di coinvolgere l’opposizione «perché ci sono temi di comune interesse» e ha annunciato che «approvando la legge entro metà settembre, alcuni ristori potrebbero arrivare ai beneficiari entro ottobre o novembre».

Intergruppo

Mercoledì, Fasolino, Cera e Oppi hanno partecipato alla prima riunione dell’intergruppo centrista che mette assieme Udc- Forza Italia e Riformatori. Obiettivo di questo nuovo blocco è, secondo Oppi, «non distruggere ma tutelarsi, fornire il proprio apporto per un cambio di marcia». Tutelarsi anche in vista del prossimo rimpasto. «Noi, per esempio – ha aggiunto – già da tempo abbiamo espresso una posizione a favore dei Riformatori, vogliamo che conservino un assessorato». Perché l’intergruppo? Risponde Cera: «Siamo partiti che si rifanno a valori centristi, cattolici e liberali, e che vogliono condividere un percorso di impulso all’esecutivo e all’azione amministrativa».

