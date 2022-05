Incendi, i germogli da salvare 

La rigenerazione del bosco bruciato nei cantieri oristanesi di Forestas richiederà un bel po’ di tempo. Sicuramente per rivederlo come era in origine, prima dei roghi, occorreranno alcuni decenni. Ma la ripresa vegetativa è già in atto e iniziano a intravedersi i nuovi germogli della macchia mediterranea: soprattutto erica ma anche corbezzolo. Le superfici percorse dal fuoco sono ampie, oltre la metà degli 800 ettari a Pabarile nei monti di Santu Lussurgiu e Cuglieri, 150 a Tresnuraghes e circa 175 a Usellus. Alberi di grossa taglia e alto fusto completamente distrutti, lecci soprattutto, agrifogli, castagni, ma anche pini e macchia mediterranea.

Il progetto

La terra è stata completamente arsa dal fuoco, si è impoverita e ha perso la sostanza organica necessaria per la ricrescita delle piante. Intanto gli operai di Forestas stanno tagliando la legna bruciata per pulire i terreni e per aiutare le piante sopravvissute a far nascere nuovi germogli, ma occorreranno diversi anni prima di poter concludere l’intervento. Nel mentre nel cantiere di Pabarile è stato avviato un progetto di ricerca e monitoraggio del Dipartimento di Botanica e Scienze dell’Università di Cagliari, gestito da Forestas- servizio territoriale di Oristano. Sono state recintate diverse parcelle di terreno per proteggerle dal calpestio e dalla voracità degli animali selvatici, che prevedono interventi differenziati: «Alcune con taglio integrale della legna, altre con taglio parziale e altre ancora senza taglio per valutare tempistica e modo della ripresa del bosco in piena autonomia. Trattamenti post incendio per comprendere quale sia l’intervento risolutivo per il recupero vegetativo», spiega Ugo Tanchis direttore di Forestas Oristano. Il progetto si svilupperà in circa 6 anni per stimare le conseguenze della devastazione dei roghi estivi e verificare il processo di ricolonizzazione delle piante. Ma ogni pianta è diversa dall’altra: «Per ognuna di esse concorrono di verse variabili, e i tempi di ripresa vegetativa sono differenti per i lecci, per le sughere, per i castagni e così via. Però sei-sette anni sono un tempo ragionevole per iniziare a rivedere una ripresa del bosco. A quel punto si tireranno le somme dell’intervento diretto dall’Ateneo cagliaritano», prosegue Tanchis .

Il confronto

Il sindaco di Tresnuraghes GianLuigi Mastinu precisa che «nel nostro cantiere ha avuto la peggio la macchia mediterranea nei terreni digradanti verso la costa. Siamo a disposizione per un incontro e confronto con i responsabili dell’Agenzia Forestas e dell’Università di C agliari per esaminare questi procedimenti botanici per la rigenerazione, quindi per valutare insieme il futuro del nostro ambiente».