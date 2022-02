Incendi e atti vandalici: «Serve l’Esercito» 

A Pirri cresce la paura e c’è chi arriva a chiedere l’intervento dell’Esercito per fronteggiare l’emergenza sicurezza. A distanza di pochi giorni sono andate distrutte dieci auto in via Chiesa e via Balilla, con il rischio che le fiamme raggiungessero le palazzine, gli atti vandalici non si contano più e in alcune zone i tanti cittadini onesti sono in ostaggio di chi ha trasformato cortili e androni in piazze per lo spaccio. Così istituzioni, associazioni, mondo della scuola e abitanti si uniscono in un grido di dolore: per sconfiggere le sacche di criminalità e di vandalismo servono certamente più controlli ma anche progetti di socializzazione che rilancino sport, cultura e aggregazione giovanile a Pirri. E un appello viene rivolto al Comune: «Non siamo la periferia della periferia. Si facciano investimenti concreti nel territorio».

Il disagio

Gli ultimi gravi episodi hanno scosso chi abita a Pirri. Cresce il senso di insicurezza anche in quelle zone, tante, dove si è sempre vissuto senza apprensione, potendo contare sui rapporti di buon vicinato. «Questi attentati incendiari e gli atti vandalici preoccupano, inutile nascondersi», spiega la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca. «Non si può più parlare di episodi sporadici. Siamo davanti a un disagio latente e per fortuna per ora i danni sono stati solo per le cose. Non ci sono stati feriti, ma i rischi sono troppi». Una maggior presenza delle forze dell’ordine e telecamere di videosorveglianza sarebbero un primo passo importante. Ma bisogna anche pensare ai giovani e ai ragazzi: «Stiamo portando avanti un dialogo con associazioni, società sportive e mondo della scuola per creare dei progetti. Abbiamo bisogno però del sostegno e dell’interessamento del Comune che spesso si dimentica di Pirri», aggiunge la presidente.

Forze armate

Chi va oltre è Marco Fanari, vice presidente della Municipalità. «La situazione è preoccupante. Abbiamo chiesto al Comune e al sindaco di portare l’argomento in Prefettura, nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Servono scelte coraggiose da parte del prefetto perché le telecamere e le pattuglie della Municipale non bastano». Fanari propone di più: «L'impiego dell’Esercito. Forse è impattante, ma bisogna dare la percezione di maggiore di sicurezza ai cittadini». Più controlli è la richiesta anche del consigliere regionale Piero Comandini: «Si tratta di una situazione insostenibile, ormai quasi fuori controllo. È necessaria una costante presenza delle forze dell’ordine, solo così forse si riuscirà a garantire un minimo di sicurezza nelle strade cittadine».