«Incendi, a 13 mesi nessuna risorsa Siamo allo stremo»  

A tredici mesi dal disastroso incendio che nell’estate 2021 devastò il Montiferru e altre zone dell’Oristanese gli aiuti economici della Regione non sono ancora arrivati. «Oggi ci troviamo in una situazione peggiore» va avanti Flore Motzo. «Stiamo sopravvivendo e stiamo andando avanti con le nostre forze». Poi l’affondo: «C’è stato un errore politico di fondo, la Regione avrebbe dovuto intervenire diversamente per affrontare una calamità come questa. Purtroppo, invece, non ha capito e l’ha affrontata come un problema ordinario. Non c’è stata comprensione del problema, né empatia. Ci sono state tantissime parate e giornata della memoria, che io detesto. Ma fatti concreti ancora no». A questo punto il paese ha deciso di scendere in campo, quanto meno per garantire l’attività di presidio: la vedetta popolare sorgerà su una collina vicina al paese.

Una giornata a rischio incendi, quella di ieri, come del resto in questa estate lunga e rovente, tante altre si sono succedute. E ogni volta nel Montiferru l’allarme e la preoccupazione salgono. «Non abbiamo una vedetta antincendio» attacca il sindaco di Scano Montiferro Antonio Flore Motzo. «Ecco perché il paese scende in campo e nei prossimi giorni ne inaugureremo una popolare. Grazie alla disponibilità di 26 volontari e della compagnia barracellare».

Scano Montiferro

Santu Lussurgiu

«La Regione ha stanziato i fondi da destinare alle case di prima abitazione ma tutta una serie di passaggi burocratici bloccano» spiega Diego Loi, sindaco di Santu Lussurgiu. «Nulla ancora per le tantissime aziende agricole che patiscono i danni dei roghi, né agli hobbisti. L’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia continua a scaricare le colpe su altri e intanto gli agricoltori e gli allevatori, i più colpiti, sono allo stremo. La grave colpa è stata quella di aver incluso il gran problema degli incendi nella Legge omnibus». Loi parla anche nella veste di consigliere regionale: Mi ero battuto affinché i ristori venissero gestiti dalla aziende della Regione. Ancora oggi non c’è un provvedimento, né un bando. Ricordo le parole del presidente Solinas che il 4 agosto rassicurava dicendo che nessuno sarebbe rimasto fuori, compresi gli hobbisti. Oggi abbiamo avuto ristori solo dalle donazioni dei privati, foraggio e quant’altro, arrivati da ogni zona dell’Isola e anche dalla Penisola».

Cuglieri

La devastazione nelle campagne si può scoprire dando uno sguardo agli oliveti. «Si è salvato solo il 15 per cento degli olivi» ammette il sindaco Andrea Loche. «Si dovrebbe procedere con gli interventi di reimpianto ma occorrono risorse. Le aziende zootecniche pian piano si stanno risollevando, mentre gli agricoltori sono allo stremo. La cosa che fa più rabbia è che i fondi sono stati stanziati ma sono bloccati da una serie di passaggi burocratici. E per chi aspetta le risorse per poter ricominciare è difficile accettare questa realtà».

Incendi

Una ventina di ettari fra macchia meditarranea, pascolo e sughere è finita in cenere a Usellus località “Serras”: sono intervenuti gli uomini del Corpo forestale di Villaurbana, coadiuvati dagli specialisti del Gauf e dal personale a bordo degli elicotteri di Fenosu, Marganai e Sorgono. Sono intervenute due squadre Forestas dei cantieri di Villaurbana e Usellus e da due squadre di volontari delle associazioni di Oristano.

