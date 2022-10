«Incatenati per difendere gli alberi» 

«Ci siamo sentiti in dovere di venire qui per far sentire la nostra voce» dice Angelo Cremone rappresentate di Sardegna Pulita, «e di presentare un esposto ai carabinieri, perché c’è una legge che dice che bisogna evitare le potature drastiche delle piante. Chiediamo che l’amministrazione intervenga immediatamente».

Tanto che ieri i suoi rappresentanti, per esprimere il loro disappunto, si sono legati con una corda alle piante potate e hanno anche inviato un esposto in Procura per chiedere di «fermare immediatamente l’intervento e porre fine a questo scempio». Perché, anche se ieri gli operai non c’erano, i lavori proseguiranno nei prossimi giorni nelle piante nel secondo tratto di via Brigata Sassari verso Quartucciu.

Non sono bastate le rassicurazioni del Comune sul fatto che «i lavori sono stati fatti a regola d’arte per cui le piante non solo non avranno nessun problema ma cresceranno più forti e rigogliose di prima». L’associazione ambientalista Sardegna Pulita continua la sua battaglia contro la potatura a suo dire troppo drastica dei ficus di via Brigata Sassari.

Non sono bastate le rassicurazioni del Comune sul fatto che «i lavori sono stati fatti a regola d’arte per cui le piante non solo non avranno nessun problema ma cresceranno più forti e rigogliose di prima». L’associazione ambientalista Sardegna Pulita continua la sua battaglia contro la potatura a suo dire troppo drastica dei ficus di via Brigata Sassari.

La protesta

Tanto che ieri i suoi rappresentanti, per esprimere il loro disappunto, si sono legati con una corda alle piante potate e hanno anche inviato un esposto in Procura per chiedere di «fermare immediatamente l’intervento e porre fine a questo scempio». Perché, anche se ieri gli operai non c’erano, i lavori proseguiranno nei prossimi giorni nelle piante nel secondo tratto di via Brigata Sassari verso Quartucciu.

Le ragioni

«Ci siamo sentiti in dovere di venire qui per far sentire la nostra voce» dice Angelo Cremone rappresentate di Sardegna Pulita, «e di presentare un esposto ai carabinieri, perché c’è una legge che dice che bisogna evitare le potature drastiche delle piante. Chiediamo che l’amministrazione intervenga immediatamente».

Nell’esposto, con tanto di foto allegate, gli ambientalisti sostengono che «non si è trattato di una potatura ma di una capitozzatura, ossia di una tecnica di taglio degli alberi che consiste nel taglio indiscriminato di grossi rami e che ha comportato nel caso specifico la rimozione del cento per cento della chioma». Detto questo, si legge ancora, «numerosi studi scientifici e l’esperienza confermano che la capitozzatura aumenta nel medio e lungo periodo la pericolosità dell’albero e indebolisce le piante. Rispetto a una potatura corretta e mirata, è un intervento facilmente eseguibile e in tempi brevissimi».

Gli attivisti

Davanti agli alberi in via Brigata Sassari c’è anche un’altra seguace di Sardegna Pulita Gabriella Manca che aggiunge. «Penso che quello che è stato fatto qui sia una cosa grave e dobbiamo tutti prendere atto di questa situazione. C’è un decreto da cui si evince che questi lavori fatti in questo modo, non sono corretti. Fa male vedere come sono stati ridotti questi alberi, già il verde scarseggia se poi quello che ci resta viene trattato in questo modo». Di fianco a lei Andrea Filippi: «Ci chiediamo se per queste potature siano stati consultati esperti del settore». E poi Aldo Lotta: «Non solo a Quartu ma in tutta la Città Metropolitana sono stati effettuati interventi assurdi. A Cagliari ne abbiamo viste tante. Un esempio di come non deve essere mai affrontato il problema del verde pubblico».

I lavori

La potatura degli alberi in via Brigata Sassari ha preso il via la settimana scorsa e ha dapprima interessato le quattro piante che si trovano nel primo tratto dall’incrocio con via Marconi. Questi giorni invece ha preso il via la potatura delle piante del secondo tratto. Dopo le proteste dell’associazione Sardegna Pulita il Comune aveva subito ribadito la regolarità dell’intervento. Su una cosa non c’è comunque dubbio: le potature in via Brigata Sassari mancavano dal 2016 e per questo le chiome erano cresciute a dismisura e senza controllo ed era necessario un intervento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata