Incastrato il ladro pendolare 

Quando gli agenti del commissariato l’hanno fermato in strada era in possesso della chiave dell’appartamento che svaligiava da due mesi. R.M., 48 anni, di Monserrato, è stato denunciato a piede libero al termine delle indagini condotte nelle ultime settimane dal personale della polizia coordinato dal dirigente Fabrizio Figliola. È sospettato di aver messo a segno una serie di furti, sempre nella stessa casa, in pieno centro a Tortolì, e di indebito utilizzo di carta di credito. Il presunto ladro pendolare, disoccupato, avrebbe assaltato più volte l’appartamento condominiale: si sarebbe impossessato di oltre 4 mila euro in contanti il bancomat di Poste Italiane e il libretto postale, oltre ad aver effettuato prelievi non autorizzati per 600 euro sul conto corrente postale intestato alla coppia proprietaria dell’abitazione.

Il caso

L’uomo, trascorreva diversi giorni alla settimana a Tortolì, ospite della sua compagna in un appartamento al piano superiore rispetto a quello in cui si sarebbe intrufolato per arraffare denaro e carte di credito. L’attività illecita sarebbe iniziata ad aprile. Il 48enne raggiungeva Tortolì con un pullman di linea. Nel suo soggiorno aveva architettato gli assalti all’appartamento dei vicini. Attendeva che tutti i condomini uscissero, compresa la compagna, all’oscuro di tutto, per varcare la soglia della casa. Dell’abitazione si era impossessato anche della chiave. Come abbia fatto non è chiaro. L’attività d’indagine è iniziata nel momento in cui i proprietari dell’appartamento hanno presentato denuncia alla polizia. In due mesi l’uomo avrebbe rubato più di 4 mila euro in contanti, il bancomat e il libretto postale. A distanza di qualche giorno, i titolari del conto hanno accertato quattro prelievi pirata per un totale di 600 euro.

Le indagini

Con in mano il nulla osta del pm Gualtiero Battisti, che ha coordinato le indagini, gli agenti del commissariato di Tortolì hanno avviato l’attività investigativa. Tecniche tradizionali, tra appostamenti e pedinamenti. Il presunto responsabile dei furti è stato sorpreso anche durante le operazioni di prelievo all’ufficio postale di via Cedrino dove i suoi movimenti erano tenuti sott’occhio anche dalle telecamere. Lunedì scorso la Volante è entrata in azione. L’uomo è stato fermato e identificato per le strade di Tortolì. Era in possesso della chiave dell’appartamento e quando i poliziotti lo hanno riaccompagnato nell’abitazione della compagna per la perquisizione la stessa chiave ha girato nell’ingranaggio della serratura, aprendo la porta dell’abitazione svaligiata a più riprese.

