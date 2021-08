Incappucciati svaligiano il distributore 

Per farsi largo dentro la stazione di servizio hanno utilizzato una mazza e, per essere certi di non essere riconosciuti, hanno indossato un passamontagna. Non hanno però considerato che le telecamere hanno ripreso la loro impresa e adesso i carabinieri sono sulle loro tracce.

Il colpo

Saranno le indagini a tentare di dare un nome e un volto ai malviventi che lunedì notte sono entrati in azione nella stazione di Servizio che si trova a Sirai. Non è la prima volta che accade e questa volta, oltre al solito bottino di tabacchi e tagliandi della lotteria istantanea Gratta e vinci, i danni alla struttura sono ingenti: «Hanno utilizzato una mazza per sfondare la porta d’ingresso – spiega il titolare della stazione di servizio Pinello Balia – si tratta di vetrate speciali costate migliaia di euro, una danno davvero notevole».

Il colpo, dicono le telecamere di videosorveglianza, è avvenuto alle 3:15 del mattino. I tre uomini immortalati nel video hanno il volto coperto e si avvicinano furtivi alla porta d’ingresso. Non è stato facile infrangere il vetro di protezione: hanno dovuto sferrare diversi colpi con una mazza, agendo con grande spregiudicatezza visto che è davvero improbabile che nessuno dei tre si sia accorto del fatto che ci fosse un sistema di sorveglianza. Pinello Balia ha dato l’allarme praticamente in tempo reale visto che le telecamere a circuito chiuso sono collegate al suo smartphone dove è arrivata la segnalazione dell’intrusione: «Ho subito composto il 112 per chiedere l’intervento dei carabinieri e io stesso sono accorso sul posto. Purtroppo però erano già fuggiti». Non si esclude che potessero avere un mezzo parcheggiato poco distante o che un altro complice li stesse aspettando per portarli via in tutta fretta prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le indagini

Al suo arrivo Pinello Balia non ha potuto far altro che la conta dei danni che ammontano a svariate migliaia di euro. Gratta e vinci e tabacchi di varie marche sono scomparsi dagli scaffali così come altri articoli, ma il danno più grande è quello delle vetrate infrante: «Soprattutto in questo momento di crisi – dice Balia – un danno simile fa davvero male». Ovviamente i tagliandi dei Gratta e vinci hanno dei numeri di serie e saranno bloccati, dunque di sicuro i ladri non potranno arricchirsi con la lotteria istantanea. Il video del colpo è già nelle mani dei carabinieri che avrebbero già raccolto svariati elementi utili per mettersi sulle tracce dei ladri».

