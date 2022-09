GRECIA 85

ITALIA 81

Grecia : Dorsey 23, Lountzis ne, Larentzakis 3, Agravanis 13, Calathes 6, Sloukas 7, Papagiannis, Papanikolau 6, Papapetrou, G. Antetokounmpo 25, K. Antetokounmpo ne, T. Antetokounmpo 6. All. Itoudis.

Italia : Spissu 5, Mannion 6, Biligha ne, Tonut 13, Melli 8, Fontecchio 26, Tessitori ne, Ricci 3, Baldasso ne, Polonara 14, Pajola, Datome 6. All. Pozzecco.

Arbitri : Rosso (Fra), Castillo (Spa) e Vojnovic (Mon).

Parziali : 17-23; 40-47; 57-71.

L'Italia è indomita e va vicino al colpaccio: sbaglia le due triple con Fontecchio e Tonut per l’overtime e perde contro la favorita Grecia (81-85). A questo punto si giocherà il 2° posto nel girone con Ucraina e Croazia.

La Grecia inizia con la zona 3-2 e sfrutta lo strapotere atletico di Giannis Antetokounmpo e le triple di Dorsey per provare a scappare: 7-17 al 7'. L'Italia dopo sei errori dall'arco aggiusta la mira e si riavvicina. Si va a fiammate. Gli azzurri finiscono anche a -12 però lottano con un grandioso Polonara e arrivano a -4 con due liberi di Melli al 18'. Al rientro la Grecia allunga e sembra scappare (45-59 al 25') ma Fontecchio si sblocca da tre e segna due canestri di fila. La Grecia però aumenta la fisicità in difesa e va via: 56-71 al 29'. Nell'ultima frazione il quintetto coi due sardi Spissu e Datome funziona, Fontecchio e Tonut sono on fire e gli azzurri si portano a un solo canestro, ma il ferro li beffa.

Risultati : Estonia-Ucraina 73-74; Gran Bretagna-Croazia 65-86. Classifica : Ucraina e Grecia 4; Italia e Croazia 2; Estonia e Gran Bretagna 0.

