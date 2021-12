Incagliati due pescherecci egiziani 

Dopo aver sospeso la cala delle reti in mare aperto, i due pescherecci nordafricani hanno dovuto fare i conti con un mare sempre più agitato e violenti raffiche di vento. I comandanti hanno così deciso di avvicinarsi alle coste sarde per trovare riparo in porto, a Cagliari. Dalla sala operativa della Capitaneria è partita così l’autorizzazione ad avvicinarsi per trovare maggior sicurezza. La Guardia costiera è anche rimasta in contatto radio con le due imbarcazioni seguendo le manovre di avvicinamento alla terraferma. All’una del mattino le difficoltà sono diventate emergenza. Il may-day è stato raccolto anche dalla sala operativa del 115 che ha disposto l’avvio dei soccorsi. A Sant’Elia sono arrivati i sommozzatori e la squadra nautica di terra 4A del distaccamento del porto e una terra squadra del soccorso acquatico. Mentre il vento soffiava con raffiche violentissime, i Vigili del fuoco hanno raggiunto le due imbarcazioni per aiutare i pescatori a trasbordare per poi mettere piede sulla spiaggia, dove li attendevano le pattuglie della Squadra Volante coordinate dal primo dirigente Massimo Imbimbo.

A bordo dei pescherecci battenti bandiera egiziana, c’erano nove marittimi, tra comandanti e imbarcati. Tutti, giovani e di media età, egiziani. Sono stati soccorsi dai sommozzatori e dalle squadre dei Vigili del fuoco, della Guardia costiera e delle Volanti della Polizia. Sul posto anche le ambulanze e i medici del 118. Nessuno aveva riportato ferite. I pescatori sono stati accompagnati su un pulmino della Polizia in un centro per trascorrere la notte ed essere rifocillati. In attesa che gli armatori provvedano a rimuovere dall’incaglio le imbarcazioni. Un’operazione necessaria e urgente anche per evitare che le mareggiate possano danneggiarle causando la perdita di gasolio.

Pescavano in acque internazionali, oltre le dodici miglia dalle coste meridionali dell’Isola, quando hanno avuto le prime difficoltà per colpa del maltempo. Un primo may-day, la comunicazione con la Capitaneria di porto e la decisione di avvicinarsi verso terra per tentare di trovare acque meno agitate. Alla fine, quando ormai avevano raggiunto una zona in parte ridossata, davanti alle scogliere di Capo Sant’Elia, si sono ritrovati senza la possibilità di governare correttamente le imbarcazioni, finendo in secca a pochi metri dalla spiaggiola antistante il ristorante “Lo Scoglio”. L’una del mattino era scoccata da pochi minuti.

L’equipaggio

L’emergenza

I controlli

A ognuno dei nove pescatori sono stati controllati i documenti personali e d’imbarco. Sono risultati tutti in regola. La Guardia costiera ha comunque avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di questo sinistro marittimo che ha contemporaneamente interessato due barche. Uno dei due pescherecci avrebbe avuto anche necessità di far rifornimento di carburante e proprio questa mattina avrebbe dovuto attraccare in porto per caricare i serbatoi di gasolio prima di riprendere il mare per rientrare in Egitto.

