Inaugurazione flop: colpa del server? 

Alla fine, a godersi la serata organizzata dall’Ente Concerti Alba Pani Passino che ha portato sul palco Flavio Soriga e Renzo Cugis con lo spettacolo “Sardi della pianura”, è stata un’ottantina di persone. «Spettacolo bellissimo con un’ottima organizzazione. Hanno partecipato tutte le autorità, l’amministratore straordinario della Provincia, l’assessore regionale all’Industria e i rappresentanti delle forze dell’ordine - fa sapere Sanna - Mi avrebbe fatto molto piacere condividere la gioia per la riapertura anche con l’assemblea civica, ma sono certo che non vi sia alcuna ragione politica dietro le assenze ».

L’assessore alla Cultura Massimiliano Sanna non si lascia rovinare la festa dal piccolo incidente informatico che ha preceduto la serata inaugurale del rinnovato teatro Antonio Garau: le mail di invito, inviate il 5 mattina non sono arrivate a tutti. Un problema legato al server, dicono. «Ci siamo resi conto che si era verificato un problema tecnico giovedì mattina, quando incontrando una delle persone in lista, ho realizzato che nella casella di posta elettronica non aveva ricevuto nulla», spiega il vicesindaco. Si è cercato, dunque, di correre ai ripari: nuovo invio e, tra vedere e non vedere, anche un messaggio WhatsApp con allegata la foto della prima comunicazione. A quel punto, però, quando mancavano poche ore alla prima, in molti hanno dovuto riununciare, ufficialmente per “impegni improrogabili”.

«Deluso? Assolutamente no. È stata una serata perfetta, dopo sei anni la città di Oristano si è finalmente riappropriata di uno spazio culturale importantissimo».

L’incidente

Sul palco

Già successo

D’altronde era già accaduto per l’inaugurazione del Foro Boario: la maggior parte dei consiglieri comunali aveva dato forfait, fatta eccezione per Francesco Federico, Maria Obinu e Mauro Licandro. «Eravamo una quindicina in tutto a festeggiare la riapertura di uno spazio chiuso da 50 anni» - ricorda Sanna. Stavolta a rappresentare il consiglio comunale, ancora Licandro e Veronica Cabras.

Inviti

«Io ho ricevuto l’invito il 5 - afferma Antonio Iatalese di Fratelli d’Italia - purtroppo non sono riuscito a liberarmi dagli impegni di lavoro. Sono convinto, comunque, che il risultato acquisito con l’inaugurazione del teatro Garau non possa essere offuscato da un piccolo incidente tecnico». All’esponente di Forza Italia, Luca Faedda, invece, la mail è arrivata giovedì. «Avrei partecipato molto volentieri - assicura - ma ero fuori Sardegna». Nessun complotto contro la Giunta, insomma. Dai banchi dell’opposizione Maria Obinu, a cui il messaggio WhatsApp con l’invito è stato inoltrato alle 16, non perde l’occasione per manifestare il suo disappunto. «Sono assolutamente certa della buona fede degli uffici comunali - precisa - ma questo disguido è figlio della totale assenza di comunicazione della maggioranza. Il Consiglio comunale è fermo da mesi, non ci sono occasioni di confronto». Ieri, intanto, al Garau l’avvio ufficiale della stagione teatrale targata Cedac con Lella Costa: stavolta il pubblico ha risposto.

