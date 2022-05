Inaugurata la nuova strada per il Policlinico 

Ieri il taglio del nastro, con la benedizione del parroco di Monserrato don Sergio Manunza. Per Selargius un chilometro di strada che conduce al rione periferico di Su Pezzu Mannu: «Parliamo di un nuovo tronco viario che corre parallelamente alla 554, intersecato da una rotonda a tre bracci e compreso di pista ciclabile», ha spiegato Concu, «che consentirà di raggiungere l’ecocentro, recentemente inaugurato, passando dalla comunale asfaltata e non più dallo sterrato di proprietà dell’Arst» che sino a poco tempo fa rappresentava l’unica via d’accesso per la struttura.

Oltre un chilometro di strada - con tanto di mega rotatorie e pista ciclabile - e poco più di 3 milioni di euro investiti.

La nuova strada di collegamento fra il Policlinico universitario e Su Pezzu Mannu è finalmente realtà, inaugurata ieri dai sindaci dei due Comuni coinvolti: Selargius e Monserrato. «Un’opera fondamentale, frutto del lavoro portato avanti dalla nostra amministrazione insieme a quella di Monserrato, iniziato poco prima della pandemia e che ora ci permette di raggiungere un altro traguardo», le parole del sindaco selargino Gigi Concu. «Un collegamento importante per il Policlinico e una valida alternativa alla Statale», ha aggiunto il primo cittadino di Monserrato Tomaso Locci.

L’inaugurazione

Ieri il taglio del nastro, con la benedizione del parroco di Monserrato don Sergio Manunza. Per Selargius un chilometro di strada che conduce al rione periferico di Su Pezzu Mannu: «Parliamo di un nuovo tronco viario che corre parallelamente alla 554, intersecato da una rotonda a tre bracci e compreso di pista ciclabile», ha spiegato Concu, «che consentirà di raggiungere l’ecocentro, recentemente inaugurato, passando dalla comunale asfaltata e non più dallo sterrato di proprietà dell’Arst» che sino a poco tempo fa rappresentava l’unica via d’accesso per la struttura.

Progetto milionario

Un progetto da 3 milioni e 300mila euro in tutto. «Due milioni e 880mila euro per i lavori di competenza del nostro Comune», ha precisato il sindaco di Selargius, «880mila sono risorse comunali che ci hanno consentito di realizzare i primi 400 metri inseriti nel piano di risanamento, gli altri 2 milioni messi a nostra disposizione dalla Regione, con i quali abbiamo ultimato le opere nel restante tratto di nostra competenza». A regolare il traffico una rotatoria, ai lati marciapiedi e piste ciclabili, e la nuova illuminazione pubblica lungo tutta la strada.

Meno traffico

«Un intervento importante nel percorso di riqualificazione di Su Pezzu Mannu, un quartiere dove ormai si stanno trasferendo diverse famiglie», ha aggiunto Concu. «E che ci consentirà di snellire il traffico nella Statale, offrendo in caso di chiusura una valvola di sfogo e di sicurezza per gli utenti del Policlinico, e che si inseriscono nel più ampio progetto di ammodernamento della 554». Presente anche Gabriella Mameli, in qualità di consulente dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici.

Comuni uniti

I primi trecento metri - arrivando dalla Statale - sono stati realizzati dal Comune di Monserrato, con un’altra rotatoria. «Una strada importante per chi abita nella zona, e anche per la piana di San Lorenzo che nel tempo ci è stata sottratta», ha detto il sindaco Locci, accompagnato da una rappresentanza di assessori e consiglieri comunali, e dal comandante della Polizia locale Massimiliano Zurru. «Questo è il frutto di un lavoro di squadra, ci abbiamo messo un po’ di tempo per poter migliorare il progetto a favore della sicurezza e della tutela dei cittadini, ma ora ci siamo e finalmente abbiamo raggiunto un altro traguardo. Questa», ha ribadito, «è la dimostrazione del fatto che quando due amministrazioni si impegnano riescono a realizzare opere importanti come questa strada, un collegamento fondamentale per il Policlinico e un’alternativa alla 554. In attesa», ha ricordato Locci, «di vedere la nuova Statale realizzata».

