«In volo con gli amici disabili» 

Idea subito condivisa da Lucio Pascarelli, una vita con le Nazioni Unite ad aiutare i rifugiati e le persone in zone devastate dalla guerra e dalle carestie: «Non vedo l’ora – dice - di adoperarmi ancora una volta per chi ha bisogno. Ho sempre avuto la passione per il volo ma solo ora che mi sono trasferito in Sardegna ho potuto coronare quello che era un mio vecchio sogno. Credo che offrire ai meno fortunati un’esperienza simile sia impagabile e spero che questa giornata dedicata a loro sia solo l’inizio di una lunga serie di progetti dedicati ai ragazzi speciali».

«Volo in questa magnifica terra da oltre 25 anni quasi tutti i giorni – spiega Paolo Contini, il primo ad aver avuto l’idea - e ogni volta che salgo sull’aereo lo faccio con la stessa bella passione ed entusiasmo che avevo da ragazzo. Il mio desiderio è quello di condividere questa straordinaria esperienza soprattutto con chi ogni giorno deve lottare con tutti i problemi che la disabilità si porta inevitabilmente dietro. Voglio che anche loro come me possano staccare la spina e godersi questa meravigliosa disciplina sulle magnifiche coste che questa terra ci offre».

Far volare i diversamente abili sulle coste di Castiadas e del Sarrabus e magari spiegando anche come si pilota un piccolo aereo. Una o più giornate da giugno in poi (ma le adesioni sono già aperte) dedicate solo a loro, completamente gratis. L’iniziativa è di tre appassionati: Paolo Contini, 51 anni, esperto di volo e pilota istruttore di Castiadas, Lucio Pascarelli, 59 anni, esperto informatico e gestore dell’aviosuperficie di Maloccu a Castiadas, e Paolo Serra, 57 anni, meccanico di Maracalagonis veterano del volo.

L’esperienza

La missione

A dar man forte all’iniziativa è Paolo Serra, meccanico conosciuto nell’hinterland cagliaritano. “Tra una Alfa Romeo e un’altra – racconta – mi dedico alla mia grande passione, quella del volo. Ho iniziato a volare 22 anni fa con un rudimentale deltaplano a motore. Da lì sono entrato nel mondo degli aeroplani e da poco ho ridato vita a un monomotore biposto, un ultraleggero in metallo che era in disuso e che ho restaurato». Per Serra «volare è come sognare ad occhi aperti, ma la meraviglia è far sognare anche gli altri portandoli in volo, soprattutto chi non ne ha l’immediata possibilità». Serra ha conosciuto Paolo Contini e Lucio Pascarelli proprio a Castiadas: «Paolo è stato il mio istruttore di volo sia teorico che pratico, un grande maestro. Con Lucio ci conosciamo da appena un anno ma da subito abbiamo condiviso mille passioni».

Il sogno

Adesso tutti e tre assieme sono pronti a regalare un sogno ai diversamente abili: «Daremo la possibilità a queste splendide persone di volare sulle coste di Castiadas e del Sarrabus con due ultraleggeri ed un Piper quattro posti. Ci saranno anche una lezione teorica sui rudimenti del volo e un rinfresco. Non mancheranno per l’occasione alcuni ospiti di eccezione e altre attrazioni».

