In via Dante c’è un sarto da Oscar 

Ma l’inizio per questo artista dell’ago e del filo parte da un gioco: «Andavo a farmi fare i pantaloni dal maestro Pietro Demurtas; era famoso come il re della gabardine. Mentre lui lavorava, io giocavo un po’ con le stoffe e le cuciture. Forse ha visto una buona manualità, perché mi ha chiesto se volevo imparare il mestiere. E io ho accettato subito. Avevo 14 anni».

Sguardo caldo di entusiasmo, calma travolgente, Orrù racconta dal suo studio di via Dante 71 a Cagliari: «Ho partecipato perché la redazione di Arbiter ha selezionato le migliori sartorie italiane. Mi sono confrontato con colleghi di tutta Italia, veramente capaci. Ho già vinto vari premi: le Forbici d’Oro, il programma tv Numero Uno. Ma questa è davvero una bella soddisfazione».Stavolta ha presentato «uno spezzato tre pezzi, ispirato al tema del concorso, “una giornata al mare”, intitolato “Il bosco in città”: giacca ispirata al modello Norfolk, monopetto, due bottoni, tasconi a toppa con pattine, cinta al punto vita, e gilet in tessuto Coarsehair di Loro Piana. Verde bottiglia per il pantalone in velluto rigato Loro Piana con due pince alla francese», spiega.

Le mani più preziose al mondo, guidate da una mente e un cuore di valore ugualmente grande, abitano a Cagliari. Quando si parla di sartoria. Quelle di Gianfranco Orrù, 63 anni, 50 da sarto e stilista. Ha infatti vinto il prestigioso Trofeo Arbiter, l’Oscar italiano per la sartoria, assegnato dalla celebre e omonima rivista del settore. Gli è stato conferito durante “Milano su misura”, l’evento dedicato agli artigiani dell’abbigliamento da tutta Italia.

Il personaggio

Sguardo caldo di entusiasmo, calma travolgente, Orrù racconta dal suo studio di via Dante 71 a Cagliari: «Ho partecipato perché la redazione di Arbiter ha selezionato le migliori sartorie italiane. Mi sono confrontato con colleghi di tutta Italia, veramente capaci. Ho già vinto vari premi: le Forbici d’Oro, il programma tv Numero Uno. Ma questa è davvero una bella soddisfazione».Stavolta ha presentato «uno spezzato tre pezzi, ispirato al tema del concorso, “una giornata al mare”, intitolato “Il bosco in città”: giacca ispirata al modello Norfolk, monopetto, due bottoni, tasconi a toppa con pattine, cinta al punto vita, e gilet in tessuto Coarsehair di Loro Piana. Verde bottiglia per il pantalone in velluto rigato Loro Piana con due pince alla francese», spiega.

La carriera

Ma l’inizio per questo artista dell’ago e del filo parte da un gioco: «Andavo a farmi fare i pantaloni dal maestro Pietro Demurtas; era famoso come il re della gabardine. Mentre lui lavorava, io giocavo un po’ con le stoffe e le cuciture. Forse ha visto una buona manualità, perché mi ha chiesto se volevo imparare il mestiere. E io ho accettato subito. Avevo 14 anni».

Nel 2015 va anche in Iran, per dirigere una importante catena di produzione di abiti su misura. Una collaborazione durata quattro anni: «Lì c’è sicuramente moltissima manualità, tradizione, cultura. In tanti praticano la sartoria. Io chiaramente potevo vestire solo uomini».Tra le collaborazioni c’è anche quella con Zegna, storico marchio piemontese fondato nel 1910. I clienti di Orrù sono gli affezionati di Cagliari, ma anche dalla Germania, Russia. «Una volta si vestiva un po’ tutti, ora il livello si è alzato». Un abito costa, «su misura, non meno di 1700 euro. Per me ogni sarto è un po’ stilista, creativo».

I segreti

I segreti del successo? «Non credo ce ne siano, io personalmente sono soprattutto pignolo», dice Orrù sorridendo, «ho fatto una scuola di taglio molto precisa, cerco di fare poche prove, e mi piace accontentare il cliente».Il futuro della professione è roseo: «Siamo un settore di grande eccellenza e tradizione, c’è una vasta rete di piccoli artigiani, che dal disegno al taglio realizzano capi e oggetti unici».

I consigli

Ma qualcosa da migliorare c’è: «Serve trovare il modo di trasmettere questa professione, programmare la formazione, i corsi, gli stage». E a un giovane che vuole entrare in questo mondo il maestro Orrù consiglia: «Deve sedersi sulla sedia e imparare. Ci vuole tanta pazienza. Non bastano due o tre mesi in bottega; dopo averli fatti, al massimo, puoi toccare ago e filo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata