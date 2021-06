In vendita online le bici rubate 

Aveva messo in vendita su internet, in un noto portale di compravendite di oggetti usati, sette biciclette che erano state rubate a Oristano. La denuncia di una donna di Silì, alla quale era stata rubata una delle bici, ha consentito alla polizia di individuare il rivenditore abusivo. L’uomo, G. P, 58 anni, di Oristano, è stato denunciato per ricettazione dagli agenti della Questura.

Il blitz

Sono stati gli uomini della squadra mobile di Oristano, diretti dal commissario Samuele Cabizzosu, a fare luce sulla vicenda e aprire forse una “finestra” sui numerosi furti di biciclette che ogni anno vengono effettuati a Oristano. Molte vengono ritrovate dopo pochi giorni, grazie alle segnalazioni dei cittadini, altre spariscono nel nulla, forse proprio grazie a queste compravendite spesso sospette. Tante bici vengono smontate e rivendute a pezzi oppure finiscono nelle campagne o dentro i corsi d’acqua. Come ha confermato tempo fa la Polfer di Oristano molte bici vengono rubate e poi abbandonate alla stazione ferroviaria da chi raggiunge il capoluogo con il treno. Secondo una stima ufficiosa sparirebbe nel capoluogo una bici ogni tre giorni. Il dato è anche approssimativo perché tanti proprietari spesso non presentano la denuncia di furto alle forze dell’ordine.

Il recupero

«Dettaglio che questa volta ci ha permesso di individuare sette delle biciclette probabilmente tutte oggetto di furto - spiega il capo della squadra mobile Samuele Cabizzosu - l’indagato infatti non ha saputo fornire la provenienza delle bici, alcune delle quali sono di notevole valore. L’indagine si è sviluppata in seguito alla presentazione della denuncia di furto di una bici rubata proprio ad Oristano. Gli accertamenti ci hanno permesso di scoprire che quella bicicletta era finita su internet in un sito di compravendite. Siamo così risaliti velocemente alla persona che aveva pubblicato l’annuncio ed abbiamo effettuato una perquisizione nella sua abitazione». Gli agenti della mobile due giorni fa si sono presentati a casa del 58enne e hanno scoperto sette biciclette. L’uomo ha confermato di averle messe in vendita ma non ha fornito la loro provenienza. La polizia ha quindi sequestrato le bici e denunciato l’uomo per ricettazione. Sono in corso altri accertamenti per individuare i proprietari. «Ci stiamo lavorando – conferma Cabizzosu –. Alcuni dopo aver riconosciuto le loro bici si sono presentati in Questura. Le biciclette erano state messe in vendita a 100 euro l’una. Alcune sono valutate oltre mille euro. Va ricordato che chi acquista un oggetto rubato rischia una denuncia per incauto acquisto».

Le marche delle bici

L’ufficio di Gabinetto della Questura ha fornito l’elenco e le marche delle biciclette sequestrate: “topbike”, misura 26”, modello da donna; “citybike”, da uomo; misura 28”, con sellino di marca Btwin-ergofitsistem; Lombardo “mountain bike”, misura 26”, modello 150; Fausto Coppi “mountain bike”, misura 26” con numero seriale; Atala “mountain bike”, misura 27,5”, modello Replay, con numero seriale; Atala “mountain bike”, misura 26”, modello WAP, con numero seriale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Sono in corso accertamenti per individuare i proprietari. Chi è stato vittima di un furto di bicicletta può venire nei nostri uffici per fare le verifiche. Le biciclette erano state messe in vendita a 100 euro l’una. Alcune sono valutate oltre mille euro